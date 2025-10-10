حماس والفصائل الفلسطينية ترفض أي "وصاية أجنبية" على غزة

Advertisement

رفضت حركة وعدد من الفصائل ، اليوم الجمعة، أي "وصاية أجنبية" على ، مؤكدة أن شأن فلسطيني داخلي بحت.وجاء في بيان مشترك للفصائل:"نشدد على رفضنا القاطع لأي وصاية أجنبية، ونؤكد أن تحديد شكل وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي يحدده مكونات شعبنا الوطنية بشكل مشترك".لكنها أضافت أنها على استعداد "للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية، بما يعزز لشعبنا ويحفظ حقوقه في أرضه".وتابعت: "نجدد نداء الوحدة والمسؤولية الوطنية، للشروع في مسار سياسي وطني موحد، مع جميع القوى والفصائل، ونعمل بالتعاون مع جهود كريمة على عقد اجتماع وطني شامل عاجل من أجل الخطوة التالية بعد وقف إطلاق النار لتوحيد الموقف الفلسطيني، وصياغة استراتيجية وطنية شاملة، وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على أسس الشراكة والمصداقية والشفافية".