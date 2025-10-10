عن "أنفاق حماس" بعد حرب غزة.. كلامٌ إسرائيلي جديد

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدث عن وضع حركة " " في غزة لاسيما بعد إعلان إتفاق وقف إطلاق النار فجر أمس الخميس.

Advertisement



التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنّ معظم قوات الجيش التي كانت تعملُ في خلال الأسابيع الأخيرة، ستنسحب وتُعيد تنظيم صفوفها في 53% من مساحة القطاع، وأضاف: "أيضاً، من المُرجّح أن يطالب الجيش الإسرائيلي بإنشاء خط من النقاط العسكرية حول القطاع وفي المناطق التي يحددها الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية كمناطق مراقبة وضبط إطلاق نار".





وذكر التقرير أنَّ "حماس تخوضُ حالياً حرب عصابات، إذ لم تعُد جهة مُنظمة بشكلٍ فعلياً"، وأضاف: "إن حول نزع سلاحها وعتادها ليس إلا حواراً سطحياً بين شابين لم يكتسبا بعدُ المعرفة والخبرة الحياتية. ففي النهاية، لا أحد يعلم أو يستطيع تقديم معلومات عن كمية الأسلحة، وأنواعها التي تراكمت في غزة، والتي بقيت في أيدي حماس والجهاد الإسلامي، ولا يمكن تحديد مدى الأنفاق التي لا تزال المنظمات المسلحة تديرها في غزة. لذا، فإن أهمية خطوط الانسحاب مهمة، لكنها ليست أساس أمن على الإطلاق.. والتساؤلات الأساسية هنا هي التالية: ما هو التأثير الذي ستتركه تلك الخطوط؟ ما هو مدى وطريقة الرد والمنع الذي ستتخذه إسرائيل ضد حماس والجهاد الإسلامي في غزة وأماكن أخرى من العالم.. هل ستتصرف إسرائيل كما تفعل في وسوريا؟".





وأوضح التقرير أنَّ "حماس لم تتحول من نمرٍ إلى حمل بعد وقف إطلاق النار"، وتابع: "لذلك، على إسرائيل القيام بعمليات مراقبة مستمرة، وقطع رأس وساقيْ الحركة، وهذا يتطلب من الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة من العمليات، أولاً القيام بدوريات على الخطوط الأمامية، فيما من الممنوع على حماس استنزاف خطوط الدفاع . كذلك، يجب أن يتم اختبار الرد والوقاية بموافقة المستويات الميدانية، وليس فقط بموافقة من المستوى السياسي. لقد علّمت أحداث السابع من إسرائيل أنه من المحظور الاستهانة بالعدو وقدراته".





واستكمل: "لن يطول بنا الحال قبل أن نرى تظاهراتٍ لمواطني غزة المُحبطين، أو على الأقل ما تبقى منهم بعد الحرب الاخيرة. وهنا أيضاً، سيُطلب من الجيش الإسرائيلي الصمود في وجه حوادث الفوضى أو انتهاكات السيادة الإسرائيلية، مثل إشعال النار في الحقول الزراعية".





وتابع: "تُنهي خطوة وقف إطلاق النار الفصول المؤلمة والصعبة التي مرّت بها إسرائيل والشعب الإسرائيلي، لكنها تفتح الباب أمام سلسلة من الفرص، بدءاً بتجديد جميع قوات الجيش الإسرائيلي، وتعزيز قوته بالتركيز على التشكيلات التالية: سلاح الجو، جيش البر، البحرية، المخابرات، تشكيلات الدفاع الجوي وحماية الحدود".