21
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
موسكو ترحب باتفاقات المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة
Lebanon 24
10-10-2025
|
16:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحبت
وزارة الخارجية
الروسية بالاتفاقات التي جرى التوصل إليها في إطار المرحلة الأولى من خطة السلام الهادفة إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة.
Advertisement
وجاء في بيان الوزارة:"في الأيام الأخيرة، حدثت تطورات إيجابية حول الوضع في قطاع غزة".
وأضاف: "تشير التقارير إلى أن
إسرائيل
وحماس، بمساعدة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى".
وشدد البيان على أن "
روسيا
ترحب بهذه الاتفاقات المهمة، وهي بمثابة مرحلة أولى".
وأكدت الوزارة على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار، والمساهمة في استقرار الوضع في القطاع على المدى
الطويل
، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين.
وأضافت الوزارة: "أما فيما يتعلق بمختلف جوانب إعادة الإعمار والتنمية في غزة بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك نشر قوات دولية لتثبيت الاستقرار في القطاع، وتشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط وغيرها من المسائل، فإن الآليات والأطر الزمنية لم تحدد بعد".
وأكدت الوزارة أن "هذه المجموعة من
القضايا
ستتطلب بلا شك مزيدا من التنسيق مع جميع الأطراف المعنية"، داعية إلى "عدم التسرع أو الحكم مسبقا على نتائج هذه الاتفاقات".
وختم البيان: "النتيجة المنطقية لهذه العملية في رأينا ينبغي أن تكون تسوية شاملة للصراع الفلسطيني
الإسرائيلي
على أساس قانوني دولي راسخ"، مؤكدا أن روسيا لا تزال مهتمة للغاية بتحقيق سلام دائم في
الشرق الأوسط
.
مواضيع ذات صلة
كندا: نرحب بموافقة إسرائيل وحماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام
Lebanon 24
كندا: نرحب بموافقة إسرائيل وحماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام
11/10/2025 04:32:06
11/10/2025 04:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: نرحب بإعلان ترمب عن توقيع إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة إحلال السلام في غزة
Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: نرحب بإعلان ترمب عن توقيع إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة إحلال السلام في غزة
11/10/2025 04:32:06
11/10/2025 04:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطّة السلام
Lebanon 24
ترامب: إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطّة السلام
11/10/2025 04:32:06
11/10/2025 04:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون يرحّب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس في مرحلته الأولى
Lebanon 24
الرئيس عون يرحّب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس في مرحلته الأولى
11/10/2025 04:32:06
11/10/2025 04:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
الشرق الأوسط
الإسرائيلي
إسرائيل
القضايا
الطويل
الزمني
قد يعجبك أيضاً
عن "أنفاق حماس" بعد حرب غزة.. كلامٌ إسرائيلي جديد
Lebanon 24
عن "أنفاق حماس" بعد حرب غزة.. كلامٌ إسرائيلي جديد
16:30 | 2025-10-10
10/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يعيد تعيين لوكورنو رئيسًا للوزراء
Lebanon 24
ماكرون يعيد تعيين لوكورنو رئيسًا للوزراء
16:12 | 2025-10-10
10/10/2025 04:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس والفصائل الفلسطينية ترفض أي "وصاية أجنبية" على غزة
Lebanon 24
حماس والفصائل الفلسطينية ترفض أي "وصاية أجنبية" على غزة
16:03 | 2025-10-10
10/10/2025 04:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يخطط لعقد قمة دولية في مصر حول غزة... موقع أميركي يتحدث
Lebanon 24
ترامب يخطط لعقد قمة دولية في مصر حول غزة... موقع أميركي يتحدث
15:08 | 2025-10-10
10/10/2025 03:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية هذا العام... ترامب يجري فحوصًا طبية
Lebanon 24
للمرة الثانية هذا العام... ترامب يجري فحوصًا طبية
14:03 | 2025-10-10
10/10/2025 02:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
Lebanon 24
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
01:59 | 2025-10-10
10/10/2025 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
13:50 | 2025-10-10
10/10/2025 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
23:00 | 2025-10-09
09/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
09:22 | 2025-10-10
10/10/2025 09:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
10:08 | 2025-10-10
10/10/2025 10:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2025-10-10
عن "أنفاق حماس" بعد حرب غزة.. كلامٌ إسرائيلي جديد
16:12 | 2025-10-10
ماكرون يعيد تعيين لوكورنو رئيسًا للوزراء
16:03 | 2025-10-10
حماس والفصائل الفلسطينية ترفض أي "وصاية أجنبية" على غزة
15:08 | 2025-10-10
ترامب يخطط لعقد قمة دولية في مصر حول غزة... موقع أميركي يتحدث
14:03 | 2025-10-10
للمرة الثانية هذا العام... ترامب يجري فحوصًا طبية
13:44 | 2025-10-10
بعد وقف التغطية الصحية للمرضى السوريين.. المُستشفيات الحكومية شمالاً ترفع الصوت
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
11/10/2025 04:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
11/10/2025 04:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
11/10/2025 04:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24