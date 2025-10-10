موسكو ترحب باتفاقات المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة

Advertisement

وجاء في بيان الوزارة:"في الأيام الأخيرة، حدثت تطورات إيجابية حول الوضع في قطاع غزة".وأضاف: "تشير التقارير إلى أن وحماس، بمساعدة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى".وشدد البيان على أن " ترحب بهذه الاتفاقات المهمة، وهي بمثابة مرحلة أولى".وأكدت الوزارة على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار، والمساهمة في استقرار الوضع في القطاع على المدى ، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين.وأضافت الوزارة: "أما فيما يتعلق بمختلف جوانب إعادة الإعمار والتنمية في غزة بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك نشر قوات دولية لتثبيت الاستقرار في القطاع، وتشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط وغيرها من المسائل، فإن الآليات والأطر الزمنية لم تحدد بعد".وأكدت الوزارة أن "هذه المجموعة من ستتطلب بلا شك مزيدا من التنسيق مع جميع الأطراف المعنية"، داعية إلى "عدم التسرع أو الحكم مسبقا على نتائج هذه الاتفاقات".