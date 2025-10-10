Advertisement

عربي-دولي

موسكو ترحب باتفاقات المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة

Lebanon 24
10-10-2025 | 16:52
A-
A+
Doc-P-1427908-638957377150571635.jpg
Doc-P-1427908-638957377150571635.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحبت وزارة الخارجية الروسية بالاتفاقات التي جرى التوصل إليها في إطار المرحلة الأولى من خطة السلام الهادفة إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة.
Advertisement


وجاء في بيان الوزارة:"في الأيام الأخيرة، حدثت تطورات إيجابية حول الوضع في قطاع غزة".


وأضاف: "تشير التقارير إلى أن إسرائيل وحماس، بمساعدة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى".


وشدد البيان على أن "روسيا ترحب بهذه الاتفاقات المهمة، وهي بمثابة مرحلة أولى".


وأكدت الوزارة على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار، والمساهمة في استقرار الوضع في القطاع على المدى الطويل، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين.


وأضافت الوزارة: "أما فيما يتعلق بمختلف جوانب إعادة الإعمار والتنمية في غزة بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك نشر قوات دولية لتثبيت الاستقرار في القطاع، وتشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط وغيرها من المسائل، فإن الآليات والأطر الزمنية لم تحدد بعد".


وأكدت الوزارة أن "هذه المجموعة من القضايا ستتطلب بلا شك مزيدا من التنسيق مع جميع الأطراف المعنية"، داعية إلى "عدم التسرع أو الحكم مسبقا على نتائج هذه الاتفاقات".
وختم البيان: "النتيجة المنطقية لهذه العملية في رأينا ينبغي أن تكون تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي راسخ"، مؤكدا أن روسيا لا تزال مهتمة للغاية بتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.
مواضيع ذات صلة
كندا: نرحب بموافقة إسرائيل وحماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام
lebanon 24
11/10/2025 04:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: نرحب بإعلان ترمب عن توقيع إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة إحلال السلام في غزة
lebanon 24
11/10/2025 04:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إسرائيل وحماس وقّعتا على المرحلة الأولى من خطّة السلام
lebanon 24
11/10/2025 04:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يرحّب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس في مرحلته الأولى
lebanon 24
11/10/2025 04:32:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

إسرائيل

القضايا

الطويل

الزمني

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2025-10-10
16:12 | 2025-10-10
16:03 | 2025-10-10
15:08 | 2025-10-10
14:03 | 2025-10-10
13:44 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24