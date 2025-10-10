بعد إجرائه فحصا روتينيا ثانيا هذا العام.. هذا ما كشفه طبيب ترامب

يتمتع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
بصحة عامة ممتازة بعد إجرائه فحصا روتينيا ثانيا هذا العام.
وقصد ترامب
، البالغ 79 عاما وأكبر رئيس منتخب سنا في تاريخ الولايات المتحدة
، مركز والتر ريد الطبي قرب واشنطن
، أمس الجمعة، لإجراء فحصه السنوي الروتيني.
وعندما سأله صحفيون عن النتيجة بعد عودته إلى البيت الأبيض
، رفع ترامب إبهامه عاليا تعبيرا عن رضاه.
وكتب طبيبه شون باربابيلا، في رسالة نشرها البيت الأبيض: "يواصل الرئيس ترامب
إظهار تمتعه بصحة عامة ممتازة".
وأضاف أن "عمره القلبي، وهو مقياس معتمد لحيوية القلب والأوعية الدموية عبر إجراء تخطيط، أصغر بحوالي 14 عاما من عمره الزمني
. وهو يواصل الالتزام بجدول يومي مرهق من دون قيود".
وقال باربابيلا، إن ترامب أجرى مجموعة من الاختبارات الروتينية، وتلقى جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 وجرعة الإنفلونزا السنوية.
وسبق للبيت الأبيض أن أعلن في تموز
الماصي، أن ترامب يعاني من قصور وريدي، بعدما نُشرت صور له ظهرت فيها كدمات على يديه.