بعد إجرائه فحصا روتينيا ثانيا هذا العام.. هذا ما كشفه طبيب ترامب

يتمتع الرئيس الأميركي بصحة عامة ممتازة بعد إجرائه فحصا روتينيا ثانيا هذا العام.وقصد ، البالغ 79 عاما وأكبر رئيس منتخب سنا في تاريخ ، مركز والتر ريد الطبي قرب ، أمس الجمعة، لإجراء فحصه السنوي الروتيني.وعندما سأله صحفيون عن النتيجة بعد عودته إلى ، رفع ترامب إبهامه عاليا تعبيرا عن رضاه.وكتب طبيبه شون باربابيلا، في رسالة نشرها البيت الأبيض: "يواصل إظهار تمتعه بصحة عامة ممتازة".وأضاف أن "عمره القلبي، وهو مقياس معتمد لحيوية القلب والأوعية الدموية عبر إجراء تخطيط، أصغر بحوالي 14 عاما من عمره . وهو يواصل الالتزام بجدول يومي مرهق من دون قيود".وقال باربابيلا، إن ترامب أجرى مجموعة من الاختبارات الروتينية، وتلقى جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 وجرعة الإنفلونزا السنوية.وسبق للبيت الأبيض أن أعلن في الماصي، أن ترامب يعاني من قصور وريدي، بعدما نُشرت صور له ظهرت فيها كدمات على يديه.