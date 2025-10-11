مقابل معلومات عن متعاونيْن مع الحرس الثوري.. مكافأة مالية أميركية



وذكر الحساب الفارسي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية على منصة "إكس" أن نيلي وفرشجي حاولا من خلال هذه الشركة الحصول بشكل غير قانوني على تكنولوجيا ومعدات حساسة يحتاجها القطاع العسكري في ، بما في ذلك . أعلنت ، مساء الجمعة، عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن شخصين إيرانيين يدعيان مجيد نيلي ومهدي فرشجي، وعن أنشطة شركة "به جول " للتجارة.وذكر الحساب الفارسي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية على منصة "إكس" أن نيلي وفرشجي حاولا من خلال هذه الشركة الحصول بشكل غير قانوني على تكنولوجيا ومعدات حساسة يحتاجها القطاع العسكري في ، بما في ذلك .

كما دعا الحساب المستخدمين إلى التواصل مع البرنامج إذا كانت لديهم أي معلومات عن نيلي أو فرشجي أو عن الأنشطة المالية لشركة "به جول بارس".