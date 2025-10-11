Advertisement

عشرات القتلى والمفقودين اثر الفيضانات التي ضربت المكسيك

Lebanon 24
11-10-2025 | 01:47
أعلنت السلطات المحلية في المكسيك، مصرع 23 شخصا على الأقل جراء هطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع في الغالبية العظمى من ولايات البلاد.
وأفادت سلطات الحماية المدنية المكسيكية، بهطول أمطار غزيرة في 31 ولاية من أصل 32، حيث حددت ولايات فيراكروز في الشرق، وكويريتارو وهيدالغو في الوسط، وسان لويس بوتوسي في شمال وسط البلاد، باعتبارها المناطق الأكثر تضررا.
