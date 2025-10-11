عشرات القتلى والمفقودين اثر الفيضانات التي ضربت المكسيك

Advertisement

أعلنت السلطات المحلية في ، مصرع 23 شخصا على الأقل جراء هطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع في الغالبية العظمى من ولايات البلاد.وأفادت سلطات الحماية المدنية المكسيكية، بهطول أمطار غزيرة في 31 ولاية من أصل 32، حيث حددت ولايات في الشرق، وكويريتارو وهيدالغو في الوسط، وسان لويس بوتوسي في شمال وسط البلاد، باعتبارها المناطق الأكثر تضررا.