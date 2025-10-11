لماذا ألغى ترامب لقاءه مع شي؟

بعد أسابيع من المفاوضات بين والولايات المتحدة، بغية تهدئة التوترات التي أشعلتها حرب الرسوم الجمركية منذ مطلع السنة الحالية، خرج الرئيس الأميركي معلناًُ أنه لم يعد هناك داع للقاء نظيره الصيني .

Advertisement

ثم عاد وأكد أمس بشكل مفاجئ أنه ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل ستعود كافة الرسوم الجمركية التي كان خفضها سابقاً على المنتجات إلى 100%.



فما الذي حصل بين ليلة وضحاها؟

قبل اجتماع محتمل بين ترامب وشي، فاجأت بإعلانها فرض قيود إضافية على وصول الشركات الأميركية إلى الإمدادات التي تحتاجها لرقائق الكمبيوتر والسيارات وغيرها من التقنيات.



فقد وسّعت يوم الخميس الماضي نطاق ضوابط التصدير السابقة بإضافة شرط بدا مرهقاً للعديد من الشركات الأميركية، ألا وهو "وجوب أن تحصل أي شركة - في الصين أو خارجها - على إذن صيني لتصدير منتجات مُحددة تُشكل النادرة أكثر من 0.1% من قيمتها."

كما وسّعت الوزارة قائمة المعادن النادرة المُقيّد تصديرها، وحظرت تصديرها للاستخدام من قِبل الجيوش الأجنبية.



كذلك استهدفت الصين أمس الجمعة مصالح أميركية أخرى بفرض رسوم موانئ على السفن الأمييكية وفتح تحقيق في قضايا مكافحة الاحتكار مع شركة ، في رد على القيود التجارية التي فرضها ترامب.