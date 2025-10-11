26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لماذا ألغى ترامب لقاءه مع شي؟
Lebanon 24
11-10-2025
|
02:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أسابيع من المفاوضات بين
الصين
والولايات المتحدة، بغية تهدئة التوترات التي أشعلتها حرب الرسوم الجمركية منذ مطلع السنة الحالية، خرج الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
معلناًُ أنه لم يعد هناك داع للقاء نظيره الصيني
شي جين بينغ
.
Advertisement
ثم عاد
ترامب
وأكد أمس بشكل مفاجئ أنه ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل ستعود كافة الرسوم الجمركية التي كان خفضها سابقاً على المنتجات
الصينية
إلى 100%.
فما الذي حصل بين ليلة وضحاها؟
قبل اجتماع محتمل بين ترامب وشي، فاجأت
بكين
الولايات المتحدة
بإعلانها فرض قيود إضافية على وصول الشركات الأميركية إلى الإمدادات التي تحتاجها لرقائق الكمبيوتر والسيارات وغيرها من التقنيات.
فقد وسّعت
وزارة التجارة الصينية
يوم الخميس الماضي نطاق ضوابط التصدير السابقة بإضافة شرط بدا مرهقاً للعديد من الشركات الأميركية، ألا وهو "وجوب أن تحصل أي شركة - في الصين أو خارجها - على إذن صيني لتصدير منتجات مُحددة تُشكل
المعادن
النادرة أكثر من 0.1% من قيمتها."
كما وسّعت الوزارة قائمة المعادن النادرة المُقيّد تصديرها، وحظرت تصديرها للاستخدام من قِبل الجيوش الأجنبية.
كذلك استهدفت الصين أمس الجمعة مصالح أميركية أخرى بفرض رسوم موانئ على السفن الأمييكية وفتح تحقيق في قضايا مكافحة الاحتكار مع شركة
كوالكوم
، في رد على القيود التجارية التي فرضها ترامب.
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو ألغى إحاطة مع الصحفيين الإسرائيليين المرافقين له وقرر تنظيمها لما بعد لقاء ترامب
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو ألغى إحاطة مع الصحفيين الإسرائيليين المرافقين له وقرر تنظيمها لما بعد لقاء ترامب
11/10/2025 13:40:07
11/10/2025 13:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب ألغى أمراً تنفيذيا صدر في عهد بايدن بشأن المنافسة في الاقتصاد
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب ألغى أمراً تنفيذيا صدر في عهد بايدن بشأن المنافسة في الاقتصاد
11/10/2025 13:40:07
11/10/2025 13:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين تبادل مع كيم تفاصيل عن لقائه المرتقب مع ترامب
Lebanon 24
بوتين تبادل مع كيم تفاصيل عن لقائه المرتقب مع ترامب
11/10/2025 13:40:07
11/10/2025 13:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سنقوم بتخفيضات دائمة وسنلغي الكثير من البرامج الاقتصادية التي أوجدها الديمقراطيون
Lebanon 24
ترامب: سنقوم بتخفيضات دائمة وسنلغي الكثير من البرامج الاقتصادية التي أوجدها الديمقراطيون
11/10/2025 13:40:07
11/10/2025 13:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التجارة الصينية
الولايات المتحدة
وزارة التجارة
دونالد ترامب
شي جين بينغ
جين بينغ
كوالكوم
الصينية
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيم جونغ أون: جيشنا يجب أن يصبح كياناً لا يُقهر
Lebanon 24
كيم جونغ أون: جيشنا يجب أن يصبح كياناً لا يُقهر
05:34 | 2025-10-11
11/10/2025 05:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
Lebanon 24
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
05:31 | 2025-10-11
11/10/2025 05:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. انتشال 135 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. انتشال 135 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة
04:55 | 2025-10-11
11/10/2025 04:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ضمن صفقة الاسرى.. 195 محكوماً بالمؤبد سيطلق سراحهم
Lebanon 24
ضمن صفقة الاسرى.. 195 محكوماً بالمؤبد سيطلق سراحهم
04:54 | 2025-10-11
11/10/2025 04:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة.. هذا ما أعلنته الاونروا
Lebanon 24
6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة.. هذا ما أعلنته الاونروا
04:43 | 2025-10-11
11/10/2025 04:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
13:50 | 2025-10-10
10/10/2025 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
15:30 | 2025-10-10
10/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
10:08 | 2025-10-10
10/10/2025 10:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
09:22 | 2025-10-10
10/10/2025 09:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يسابق الوقت
Lebanon 24
الجيش يسابق الوقت
09:00 | 2025-10-10
10/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:34 | 2025-10-11
كيم جونغ أون: جيشنا يجب أن يصبح كياناً لا يُقهر
05:31 | 2025-10-11
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
04:55 | 2025-10-11
خلال 24 ساعة.. انتشال 135 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة
04:54 | 2025-10-11
ضمن صفقة الاسرى.. 195 محكوماً بالمؤبد سيطلق سراحهم
04:43 | 2025-10-11
6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة.. هذا ما أعلنته الاونروا
04:30 | 2025-10-11
أثرياء التكنولوجيا يجهزون أنفسهم للكارثة.. فهل من داع للقلق؟
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
11/10/2025 13:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
11/10/2025 13:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
11/10/2025 13:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24