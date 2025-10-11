Advertisement

عربي-دولي

قائد الحرس الثوري الايراني: هذه مشكلة الغرب معنا

Lebanon 24
11-10-2025 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1428016-638957729938412645.webp
Doc-P-1428016-638957729938412645.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنغسیري أن مشكلة الغرب مع بلاده ليست في النووي أو السلاح بل التقدم العلمي.
Advertisement
وقال في تصريحات، مساء أمس الجمعة: "هم يعلمون أن إيران لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية، لكن مشكلتهم في تقدمنا العلمي وليس السلاح".

كما اعتبر أن "إيران وصلت اليوم إلى مرحلة تمكّنها من تصدير الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق والعلم"، وفق قوله.
مواضيع ذات صلة
قائد في الحرس الثوري الإيراني يلمح لإمكانية زيادة مدى الصواريخ
lebanon 24
11/10/2025 13:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: قتيلان من الحرس الثوري في هجوم غربي البلاد
lebanon 24
11/10/2025 13:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيراني: في حال كررت إسرائيل اعتداءاتها على بلادنا فسوف تتلقى ردًّا أشدّ قسوة من حرب الـ 12 يومًا
lebanon 24
11/10/2025 13:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: إيران أكثر استقرارا وتماسكا وقوة بعد حرب ال 12 يوما
lebanon 24
11/10/2025 13:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24

قائد الحرس الثوري

القوة البحرية

الحرس الثوري

قائد القوة

الإيراني

علي رضا

النووي

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:34 | 2025-10-11
05:31 | 2025-10-11
04:55 | 2025-10-11
04:54 | 2025-10-11
04:43 | 2025-10-11
04:30 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24