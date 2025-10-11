قائد الحرس الثوري الايراني: هذه مشكلة الغرب معنا

اعتبر قائد للحرس الثوري ، العميد تنغسیري أن مشكلة الغرب مع بلاده ليست في أو السلاح بل التقدم العلمي.

وقال في تصريحات، مساء أمس الجمعة: "هم يعلمون أن لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية، لكن مشكلتهم في تقدمنا العلمي وليس السلاح".



كما اعتبر أن "إيران وصلت اليوم إلى مرحلة تمكّنها من تصدير الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق والعلم"، وفق قوله.