عربي-دولي

إسرائيل تنقل الأسرى الفلسطينيين الذين من المقرر الإفراج عنهم إلى سجني "كتسيعوت" و"عوفر"

Lebanon 24
11-10-2025 | 03:49
A-
A+
Doc-P-1428036-638957771751288899.webp
Doc-P-1428036-638957771751288899.webp photos 0
بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية بنقل الأسرى الفلسطينيين الذين من المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل المرتقبة إلى سجني "كتسيعوت" و"عوفر"، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية
وتم نقل الأسرى الذين سيفرج عنهم إلى قطاع غزة أو سيبعدون إلى الخارج عبر معبر رفح إلى سجن كتسيعوت.

في حين جرى نقل الأسرى المقرر إبعادهم إلى الضفة الغربية إلى سجن عوفر، غرب رام الله.

ومن المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 250 فلسطينيا يقضون أحكاما طويلة في سجونها، بالإضافة إلى 1700 آخرين اعتقلوا منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول 2023.

من جانبها، من المتوقع أن تفرج حماس عن الـ20 محتجزا الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ ظهر أمس الجمعة في غزة، ما دفع آلاف النازحين للعودة إلى ديارهم في القطاع الذي دمرته حرب استمرت عامين.
 
