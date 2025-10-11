Advertisement

بدأت بنقل الأسرى الذين من المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل المرتقبة إلى سجني "كتسيعوت" و"عوفر"، وفق ما أفادت هيئة البث .وتم نقل الأسرى الذين سيفرج عنهم إلى أو سيبعدون إلى الخارج عبر معبر إلى سجن كتسيعوت.في حين جرى نقل الأسرى المقرر إبعادهم إلى إلى سجن عوفر، غرب .ومن المتوقع أن تفرج عن 250 فلسطينيا يقضون أحكاما طويلة في سجونها، بالإضافة إلى 1700 آخرين اعتقلوا منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول 2023.من جانبها، من المتوقع أن تفرج عن الـ20 محتجزا الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ ظهر أمس الجمعة في غزة، ما دفع آلاف للعودة إلى ديارهم في القطاع الذي دمرته حرب استمرت عامين.