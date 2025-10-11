ضمن صفقة الاسرى.. 195 محكوماً بالمؤبد سيطلق سراحهم

أفادت مصادر إسرائيلية بأن الكشف النهائي للأسرى ضم 195 أسيراً فقط محكوماً بالمؤبد، وفق ما نقل موقع "والا".

كما أضافت أن 60 أسيراً من سيتم الإفراج عنهم من بين 195.



وكشفت المصادر أن اعترض على نحو 100 اسم، واستبعد 25 من البارزين ضمن الأسرى.

أتت تلك المعلومات فيما بدأت بنقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من السجون، حسب ما أفادت " ".