26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ضمن صفقة الاسرى.. 195 محكوماً بالمؤبد سيطلق سراحهم
Lebanon 24
11-10-2025
|
04:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر إسرائيلية بأن الكشف النهائي للأسرى
الفلسطينيين
ضم 195 أسيراً فقط محكوماً بالمؤبد، وفق ما نقل موقع "والا".
Advertisement
كما أضافت أن 60 أسيراً من
حماس
سيتم الإفراج عنهم من بين 195.
وكشفت المصادر أن
الشاباك
اعترض على نحو 100 اسم، واستبعد 25 من
القادة
البارزين ضمن الأسرى.
أتت تلك المعلومات فيما بدأت
إسرائيل
بنقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من السجون، حسب ما أفادت "
يديعوت أحرونوت
".
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: حالما يتم الإفراج عن الرهائن تطلق إسرائيل سراح 150 من المحكومين بالمؤبدات
Lebanon 24
البيت الأبيض: حالما يتم الإفراج عن الرهائن تطلق إسرائيل سراح 150 من المحكومين بالمؤبدات
11/10/2025 13:41:15
11/10/2025 13:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: صفقة التبادل تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالمؤبد و1,700 من غزة اعتقلوا بعد 7 تشرين الاول
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: صفقة التبادل تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالمؤبد و1,700 من غزة اعتقلوا بعد 7 تشرين الاول
11/10/2025 13:41:15
11/10/2025 13:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: 250 محكوما بالمؤبد ستفرج عنهم إسرائيل بموجب الاتفاق
Lebanon 24
حماس: 250 محكوما بالمؤبد ستفرج عنهم إسرائيل بموجب الاتفاق
11/10/2025 13:41:15
11/10/2025 13:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: نريد صفقة شاملة تنهي الحرب وتؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى والرهائن
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: نريد صفقة شاملة تنهي الحرب وتؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى والرهائن
11/10/2025 13:41:15
11/10/2025 13:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت
الفلسطينيين
إسرائيل بن
إسرائيل
الشاباك
فلسطين
القادة
يديعوت
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيم جونغ أون: جيشنا يجب أن يصبح كياناً لا يُقهر
Lebanon 24
كيم جونغ أون: جيشنا يجب أن يصبح كياناً لا يُقهر
05:34 | 2025-10-11
11/10/2025 05:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
Lebanon 24
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
05:31 | 2025-10-11
11/10/2025 05:31:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. انتشال 135 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. انتشال 135 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة
04:55 | 2025-10-11
11/10/2025 04:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة.. هذا ما أعلنته الاونروا
Lebanon 24
6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة.. هذا ما أعلنته الاونروا
04:43 | 2025-10-11
11/10/2025 04:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أثرياء التكنولوجيا يجهزون أنفسهم للكارثة.. فهل من داع للقلق؟
Lebanon 24
أثرياء التكنولوجيا يجهزون أنفسهم للكارثة.. فهل من داع للقلق؟
04:30 | 2025-10-11
11/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
13:50 | 2025-10-10
10/10/2025 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
15:30 | 2025-10-10
10/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
10:08 | 2025-10-10
10/10/2025 10:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
09:22 | 2025-10-10
10/10/2025 09:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يسابق الوقت
Lebanon 24
الجيش يسابق الوقت
09:00 | 2025-10-10
10/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:34 | 2025-10-11
كيم جونغ أون: جيشنا يجب أن يصبح كياناً لا يُقهر
05:31 | 2025-10-11
مقتل وإصابة العشرات بهجوم بطائرة مسيّرة في غرب السودان
04:55 | 2025-10-11
خلال 24 ساعة.. انتشال 135 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة
04:43 | 2025-10-11
6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة.. هذا ما أعلنته الاونروا
04:30 | 2025-10-11
أثرياء التكنولوجيا يجهزون أنفسهم للكارثة.. فهل من داع للقلق؟
04:15 | 2025-10-11
القوات الروسية تعترض وتدمر ليلا 42 طائرة مسيّرة أوكرانية
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
11/10/2025 13:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
11/10/2025 13:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
11/10/2025 13:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24