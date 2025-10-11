هذا دور معبر رفح في اتفاق غزة.. مسؤولون إسرائيليون يكشفون

Advertisement

عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في ، كشف مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن سيتمكنون من مغادرة غزة ودخولها عبر معبر رفح مع مصر، مشيرين إلى أن المعبر سيتيح دخول 600 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميا.ولفت المسؤولون لشبكة CNN إلى ان الخروج من غزة عبر معبر رفح سيخضع "لموافقة أمنية إسرائيلية" وسيكون تحت إشراف بعثة من ، وأوضحوا أن الـ600 شاحنة هي في إطار البند الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار.وتابعوا ان الشاحنات ستأتي من "منظمات دولية معتمدة من ، والقطاع الخاص، والدول المانحة"، وتشمل الإمدادات غاز الطهي، والغذاء، والدواء، وغيرها.وأضاف المسؤولون أنه سيُسمح أيضا بدخول معدات "لإصلاح البنية التحتية الحيوية مثل خطوط المياه، وشبكات الصرف الصحي، والمخابز"، على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من تحديد موعد بدء زيادة عمليات التسليم.كما ذكر المسؤولون أن الراغبين في العودة إلى ديارهم في القطاع سيكونون "رهنا بموافقة وآلية محددة سيتم تنسيقها لاحقا مع الجانب المصري".إلى ذلك، تدفق آلاف عائدين من الجنوب إلى ، لتفقد ما بقي من منازلهم التي تحولت ركاماً، حتى إن بعضهم عبر شارع الرشيد سيراً على الأقدام، في رحلة اعتادوها على مر السنتين الماضيتين.وكان الرئيس الأميركي أعلن أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار في غزة يمثل "أهم صفقة سلام تم التوصل إليها على الإطلاق"، مؤكدا أن المرحلة التالية من الخطة تسير بتوافق واسع بين الأطراف المعنية.