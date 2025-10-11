Advertisement

عربي-دولي

هذا دور معبر رفح في اتفاق غزة.. مسؤولون إسرائيليون يكشفون

Lebanon 24
11-10-2025 | 07:00
Doc-P-1428055-638957812009331515.webp
Doc-P-1428055-638957812009331515.webp photos 0
عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، كشف مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن الفلسطينيين سيتمكنون من مغادرة غزة ودخولها عبر معبر رفح مع مصر، مشيرين إلى أن المعبر سيتيح دخول 600 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميا.
ولفت المسؤولون لشبكة  CNN إلى ان الخروج من غزة عبر معبر رفح سيخضع "لموافقة أمنية إسرائيلية" وسيكون تحت إشراف بعثة من الاتحاد الأوروبي، وأوضحوا أن الـ600 شاحنة هي في إطار البند الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتابعوا ان الشاحنات ستأتي من "منظمات دولية معتمدة من الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والدول المانحة"، وتشمل الإمدادات غاز الطهي، والغذاء، والدواء، وغيرها.

وأضاف المسؤولون أنه سيُسمح أيضا بدخول معدات "لإصلاح البنية التحتية الحيوية مثل خطوط المياه، وشبكات الصرف الصحي، والمخابز"، على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من تحديد موعد بدء زيادة عمليات التسليم.

كما ذكر المسؤولون أن الراغبين في العودة إلى ديارهم في القطاع سيكونون "رهنا بموافقة إسرائيل وآلية محددة سيتم تنسيقها لاحقا مع الجانب المصري".

إلى ذلك، تدفق آلاف النازحين عائدين من الجنوب إلى الشمال، لتفقد ما بقي من منازلهم التي تحولت ركاماً، حتى إن بعضهم عبر شارع الرشيد سيراً على الأقدام، في رحلة اعتادوها على مر السنتين الماضيتين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار في غزة يمثل "أهم صفقة سلام تم التوصل إليها على الإطلاق"، مؤكدا أن المرحلة التالية من الخطة تسير بتوافق واسع بين الأطراف المعنية.
 
