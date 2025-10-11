للمرة الثالثة.. زلزال عنيف يضرب الفلبين

Advertisement

ضرب زلزال جديد بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مساء السبت، قبالة الساحل الجنوبي للفلبين، وفق ما أفاد ، وذلك بعد زلزالين بقوة 7.4 و6.7 درجة الجمعة.وقال المعهد إن الزلزال وقع على عمق 59 كيلومترا على بعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة كاغوايت في مقاطعة سوريغاو ديل سور.