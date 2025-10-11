22
عربي-دولي
للمرة الثالثة.. زلزال عنيف يضرب الفلبين
Lebanon 24
11-10-2025
|
12:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضرب زلزال جديد بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مساء السبت، قبالة الساحل الجنوبي للفلبين، وفق ما أفاد
المعهد الأمريكي للجيوفيزياء
، وذلك بعد زلزالين بقوة 7.4 و6.7 درجة الجمعة.
وقال المعهد إن الزلزال وقع على عمق 59 كيلومترا على بعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة كاغوايت في مقاطعة سوريغاو ديل سور.
