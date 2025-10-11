Advertisement

للمرة الثالثة.. زلزال عنيف يضرب الفلبين

Lebanon 24
11-10-2025 | 12:38
Doc-P-1428196-638958095714854922.jpg
Doc-P-1428196-638958095714854922.jpg photos 0
ضرب زلزال جديد بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مساء السبت، قبالة الساحل الجنوبي للفلبين، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، وذلك بعد زلزالين بقوة 7.4 و6.7 درجة الجمعة.
وقال المعهد إن الزلزال وقع على عمق 59 كيلومترا على بعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة كاغوايت في مقاطعة سوريغاو ديل سور.
