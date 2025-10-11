Advertisement

عربي-دولي

هل ستشارك "حماس" في توقيع اتفاق السلام؟

Lebanon 24
11-10-2025 | 15:22
قال قيادي كبير في حركة حماس لوكالة فرانس برس إن الحركة لن تشارك في التوقيع الرسمي على اتفاق السلام في غزة في مصر، مشيرا إلى خلافات مع أجزاء من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وترك مستقبل الاتفاق الذي طال انتظاره في حالة من عدم اليقين.
وأضاف تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن قادة حماس رفضوا الاقتراحات التي تفيد بأن أعضائها سيغادرون قطاع غزة بموجب الخطة ووصفوها بأنها "سخيفة".
وكالة فرانس برس

