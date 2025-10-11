22
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هل ستشارك "حماس" في توقيع اتفاق السلام؟
Lebanon 24
11-10-2025
|
15:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال قيادي كبير في حركة
حماس
لوكالة فرانس برس إن الحركة لن تشارك في التوقيع الرسمي على اتفاق السلام في غزة في مصر، مشيرا إلى خلافات مع أجزاء من خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وترك مستقبل الاتفاق الذي طال انتظاره في حالة من عدم اليقين.
Advertisement
وأضاف تقرير لصحيفة تايمز أوف
إسرائيل
أن قادة حماس رفضوا الاقتراحات التي تفيد بأن أعضائها سيغادرون
قطاع غزة
بموجب الخطة ووصفوها بأنها "سخيفة".
مواضيع ذات صلة
إحتفالات في قطاع غزة عقب إعلان ترامب توقيع اتفاق السلام
Lebanon 24
إحتفالات في قطاع غزة عقب إعلان ترامب توقيع اتفاق السلام
12/10/2025 04:32:53
12/10/2025 04:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب : حركة حماس لن تحضر مراسيم توقيع اتفاق غزة في مصر
Lebanon 24
أ ف ب : حركة حماس لن تحضر مراسيم توقيع اتفاق غزة في مصر
12/10/2025 04:32:53
12/10/2025 04:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: حماس ستدفع "ثمنا في الجحيم" إذا لم توقع على الاتفاق
Lebanon 24
ترامب: حماس ستدفع "ثمنا في الجحيم" إذا لم توقع على الاتفاق
12/10/2025 04:32:53
12/10/2025 04:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: توقيع حماس على الاتفاق سيكون في مصلحتهم
Lebanon 24
ترامب: توقيع حماس على الاتفاق سيكون في مصلحتهم
12/10/2025 04:32:53
12/10/2025 04:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة فرانس برس
دونالد ترامب
قطاع غزة
إسرائيل
دونالد
ترامب
حماس
درون
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشأن قمة السلام في شرم الشيخ.. هذا ما أعلنته الرئاسة المصرية
Lebanon 24
بشأن قمة السلام في شرم الشيخ.. هذا ما أعلنته الرئاسة المصرية
16:28 | 2025-10-11
11/10/2025 04:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا ناجين بعد انفجار دمّر مصنعا للمتفجرات في تينيسي
Lebanon 24
لا ناجين بعد انفجار دمّر مصنعا للمتفجرات في تينيسي
16:25 | 2025-10-11
11/10/2025 04:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيش سريّ" لـ"حماس"؟ تقريرٌ إسرائيلي يزعم
Lebanon 24
"جيش سريّ" لـ"حماس"؟ تقريرٌ إسرائيلي يزعم
16:15 | 2025-10-11
11/10/2025 04:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
موفدان أميركيان في غزة.. ويتكوف وكوشنر يتفقدان الانسحاب
Lebanon 24
موفدان أميركيان في غزة.. ويتكوف وكوشنر يتفقدان الانسحاب
16:14 | 2025-10-11
11/10/2025 04:14:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فرحة عند رفح.. بشائر وقف النار وعودة الحياة إلى غزة
Lebanon 24
فرحة عند رفح.. بشائر وقف النار وعودة الحياة إلى غزة
16:00 | 2025-10-11
11/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
03:30 | 2025-10-11
11/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
10:17 | 2025-10-11
11/10/2025 10:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
Lebanon 24
إسرائيل تُمهّد الطريق للتطهير العرقي في جنوب لبنان.. تقرير بريطاني يكشف التفاصيل
05:30 | 2025-10-11
11/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:28 | 2025-10-11
بشأن قمة السلام في شرم الشيخ.. هذا ما أعلنته الرئاسة المصرية
16:25 | 2025-10-11
لا ناجين بعد انفجار دمّر مصنعا للمتفجرات في تينيسي
16:15 | 2025-10-11
"جيش سريّ" لـ"حماس"؟ تقريرٌ إسرائيلي يزعم
16:14 | 2025-10-11
موفدان أميركيان في غزة.. ويتكوف وكوشنر يتفقدان الانسحاب
16:00 | 2025-10-11
فرحة عند رفح.. بشائر وقف النار وعودة الحياة إلى غزة
15:29 | 2025-10-11
لتأمين رواتب العسكريين.. هذا ما قرّره ترامب
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 04:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 04:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 04:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24