موفدان أميركيان في غزة.. ويتكوف وكوشنر يتفقدان الانسحاب

Lebanon 24
11-10-2025 | 16:14
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن الموفد الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر زارا قطاع غزة في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار. وذكر البيان أن رئيس الأركان إيال زامير رافق الوفد في جولة ميدانية إلى جانب قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) براد كوبر.
وأشارت فوكس نيوز إلى أن ويتكوف وكوبر زارا موقعًا تابعًا للجيش الإسرائيلي داخل غزة، بهدف التأكد من استكمال الانسحاب المتفق عليه ضمن اتفاق الهدنة مع حركة حماس.

وفي بيان مكتوب، قال براد كوبر: "عدت للتو من زيارة داخل غزة لتوضيح كيفية المضي قدمًا في إنشاء مركز تنسيق مدني–عسكري بقيادة القيادة المركزية، لتنسيق الأنشطة الداعمة لاستقرار ما بعد النزاع". وأضاف: "أبناء وبنات أميركا بالزي العسكري يلبّون النداء من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، دعمًا لتوجيهات القائد الأعلى في هذه اللحظة التاريخية"، مؤكدًا أن الجهد "سيُنجز من دون وجود قوات أميركية على الأرض في غزة".

وبدأت عملية نشر أولية لعدد 200 جندي أميركي في إسرائيل للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار بموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أن يتولى الجيش الأميركي تنسيق عمل قوة متعددة الجنسيات ستنتشر في غزة.
