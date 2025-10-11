موفدان أميركيان في غزة.. ويتكوف وكوشنر يتفقدان الانسحاب

Advertisement

وأشارت إلى أن ويتكوف وكوبر زارا موقعًا تابعًا للجيش الإسرائيلي داخل غزة، بهدف التأكد من استكمال الانسحاب المتفق عليه ضمن اتفاق الهدنة مع حركة .وفي بيان مكتوب، قال براد كوبر: "عدت للتو من زيارة داخل غزة لتوضيح كيفية المضي قدمًا في إنشاء مركز تنسيق مدني–عسكري بقيادة القيادة المركزية، لتنسيق الأنشطة الداعمة لاستقرار ما بعد النزاع". وأضاف: "أبناء وبنات أميركا بالزي العسكري يلبّون النداء من أجل تحقيق السلام في ، دعمًا لتوجيهات القائد الأعلى في هذه اللحظة التاريخية"، مؤكدًا أن الجهد "سيُنجز من دون وجود قوات أميركية على الأرض في غزة".وبدأت عملية نشر أولية لعدد 200 جندي أميركي للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار بموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي ، على أن يتولى الجيش الأميركي تنسيق عمل قوة متعددة الجنسيات ستنتشر في غزة.