عربي-دولي

إفراج عن 48 رهينة من غزة الاثنين.. حماس تكشف التفاصيل الأولية

Lebanon 24
12-10-2025 | 00:28
أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن عملية تبادل الأسرى والإفراج عن 48 رهينة، بينهم إسرائيليون أحياء وآخرون متوفون، ستبدأ صباح غد الاثنين، وفقًا للاتفاق الموقّع بين الجانبين.
وقال حمدان في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "تبادل الأسرى سيبدأ الاثنين صباحاً كما هو متفق عليه، ولا جديد حتى الآن بشأن تفاصيل التنفيذ"، مشيرًا إلى أن الترتيبات الميدانية المتعلقة بعملية التسليم لم تُستكمل بعد.

وأوضح أن كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، لم تبلغ القيادة بعد بأي تفاصيل حول مكان أو آلية التسليم، مضيفًا أن بعض الأسماء لا تزال محل خلاف بسبب عدم تجاوب الجانب الإسرائيلي في ملف الإفراج عنها.

وفي ما يخصّ الجوانب الإنسانية، كشف القيادي في حماس أنه سيُعاد فتح معبر رفح بين غزة ومصر الأربعاء المقبل أمام الأفراد في الاتجاهين، موضحًا أن الاتفاق يتضمّن أيضًا فتح خمسة منافذ لإدخال المساعدات الإغاثية إلى القطاع. (العربية)
