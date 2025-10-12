26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في ولاية أميركية.. قتلى وجرحى بإطلاق للنار بعد مباراة بكرة القدم
Lebanon 24
12-10-2025
|
01:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت سلطات
ولاية ميسيسيبي
الأميركية عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين إثر إطلاق نار وقع في بلدة ليلاند الصغيرة بمنطقة
دلتا
بعد مباراة
لكرة القدم
للمدارس الثانوية.
Advertisement
وصرح
ديريك
سيمونز، عضو
مجلس الشيوخ
عن المنطقة، لوكالة أسوشييتد برس بأن الحادث وقع في وسط البلدة حيث كان السكان مجتمعين بعد انتهاء المباراة، وتحولت الأجواء إلى "فوضى عارمة" فور سماع إطلاق النار، فيما هرعت الشرطة وقوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى المكان.
وأفاد سيمونز بأن أربعة من المصابين، من بين نحو 20 شخصًا أصيبوا في الحادث، نُقلوا أولًا إلى مستشفى في
غرينفيل
ثم جواً إلى مستشفى أكبر في
جاكسون
، وهم في حالة حرجة، مضيفًا أن التحقيقات جارية بالتعاون بين مكتب شريف مقاطعة
واشنطن
والجهات الأمنية الأخرى.
ووصف الحادث بأنه "عنف عبثي بالأسلحة النارية"، معربًا عن قلقه من الانتشار الكبير للأسلحة في المنطقة، ودعا أي شخص يملك معلومات عن الواقعة إلى الإفصاح عنها لمساعدة السلطات. ولم يُعلن عن أي اعتقالات حتى الآن.
مواضيع ذات صلة
قتيلان و5 جرحى بإطلاق نار في موقف سيارات في ولاية تكساس الأميركية
Lebanon 24
قتيلان و5 جرحى بإطلاق نار في موقف سيارات في ولاية تكساس الأميركية
12/10/2025 14:13:38
12/10/2025 14:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال كبير في الصرفند والسبب "مباراة لكرة القدم"!
Lebanon 24
بالفيديو.. إشكال كبير في الصرفند والسبب "مباراة لكرة القدم"!
12/10/2025 14:13:38
12/10/2025 14:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة
Lebanon 24
فوز ودّي لمنتحب لبنان بكرة القدم على قطر في الدوحة
12/10/2025 14:13:38
12/10/2025 14:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب إبراهيم دبوق بالتزكية لرئاسة اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم
Lebanon 24
انتخاب إبراهيم دبوق بالتزكية لرئاسة اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم
12/10/2025 14:13:38
12/10/2025 14:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
ولاية ميسيسيبي
مجلس الشيوخ
قوات الأمن
لكرة القدم
كرة القدم
عضو مجلس
غرينفيل
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
تأزم جديد في ملف نهر النيل.. مصر تنتقد إثيوبيا
Lebanon 24
تأزم جديد في ملف نهر النيل.. مصر تنتقد إثيوبيا
07:10 | 2025-10-12
12/10/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" عادت إلى غزة... هذا ما فعلته بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار
Lebanon 24
"حماس" عادت إلى غزة... هذا ما فعلته بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار
07:00 | 2025-10-12
12/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب رسوم ترامب.. الصين تتّهم أميركا بـ"ازدواجية المعايير"
Lebanon 24
بسبب رسوم ترامب.. الصين تتّهم أميركا بـ"ازدواجية المعايير"
06:15 | 2025-10-12
12/10/2025 06:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عرّافٌ يُوجّه تحذيراً عاجلاً لترامب: إنتبه أتلقى إشارات سيّئة
Lebanon 24
عرّافٌ يُوجّه تحذيراً عاجلاً لترامب: إنتبه أتلقى إشارات سيّئة
06:10 | 2025-10-12
12/10/2025 06:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لترامب برفقة حفيدته... ماذا أعلنت الأخيرة؟
Lebanon 24
صور لترامب برفقة حفيدته... ماذا أعلنت الأخيرة؟
05:37 | 2025-10-12
12/10/2025 05:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
Lebanon 24
على متن سيارة "نيسان"... هذا ما كانا يفعلانه على الأوتوستراد الممتد من زوق مصبح إلى جبيل (صورة)
10:17 | 2025-10-11
11/10/2025 10:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
15:39 | 2025-10-11
11/10/2025 03:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العدوان الإسرائيلي على المصيلح...بيان من "حزب الله"!
Lebanon 24
بعد العدوان الإسرائيلي على المصيلح...بيان من "حزب الله"!
08:18 | 2025-10-11
11/10/2025 08:18:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:10 | 2025-10-12
تأزم جديد في ملف نهر النيل.. مصر تنتقد إثيوبيا
07:00 | 2025-10-12
"حماس" عادت إلى غزة... هذا ما فعلته بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار
06:15 | 2025-10-12
بسبب رسوم ترامب.. الصين تتّهم أميركا بـ"ازدواجية المعايير"
06:10 | 2025-10-12
عرّافٌ يُوجّه تحذيراً عاجلاً لترامب: إنتبه أتلقى إشارات سيّئة
05:37 | 2025-10-12
صور لترامب برفقة حفيدته... ماذا أعلنت الأخيرة؟
05:16 | 2025-10-12
بعد الإفراج عن المحتجزين... هذا ما ستقوم به إسرائيل في غزة
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 14:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 14:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 14:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24