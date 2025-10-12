Advertisement

في ولاية أميركية.. قتلى وجرحى بإطلاق للنار بعد مباراة بكرة القدم

Lebanon 24
12-10-2025 | 01:49
أعلنت سلطات ولاية ميسيسيبي الأميركية عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين إثر إطلاق نار وقع في بلدة ليلاند الصغيرة بمنطقة دلتا بعد مباراة لكرة القدم للمدارس الثانوية.
وصرح ديريك سيمونز، عضو مجلس الشيوخ عن المنطقة، لوكالة أسوشييتد برس بأن الحادث وقع في وسط البلدة حيث كان السكان مجتمعين بعد انتهاء المباراة، وتحولت الأجواء إلى "فوضى عارمة" فور سماع إطلاق النار، فيما هرعت الشرطة وقوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى المكان.

وأفاد سيمونز بأن أربعة من المصابين، من بين نحو 20 شخصًا أصيبوا في الحادث، نُقلوا أولًا إلى مستشفى في غرينفيل ثم جواً إلى مستشفى أكبر في جاكسون، وهم في حالة حرجة، مضيفًا أن التحقيقات جارية بالتعاون بين مكتب شريف مقاطعة واشنطن والجهات الأمنية الأخرى.

ووصف الحادث بأنه "عنف عبثي بالأسلحة النارية"، معربًا عن قلقه من الانتشار الكبير للأسلحة في المنطقة، ودعا أي شخص يملك معلومات عن الواقعة إلى الإفصاح عنها لمساعدة السلطات. ولم يُعلن عن أي اعتقالات حتى الآن.
