عربي-دولي

تصريح جديد عن مقتل الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسيّ... إليكم ما قيل

Lebanon 24
12-10-2025 | 05:03
كشف المستشار السياسي للقائد الأعلى في إيران علي شمخاني أنه لم يعثر على أي دليل على وجود "تدخل خارجي" يرتبط بمقتل الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.
وقال شمخاني إنه "حتى اللحظة الأخيرة، أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة وبناء على لجان التحقيق أنه لم يحدث أي شيء خلال رحلة رئيسي".

وأضاف: "بعد حرب الـ 12 يوم ازدادت الأسئلة حول ما إذا كان اغتيال رئیسي مرتبطًا بإسرائيل"، موضحاً أنه "بناء على القدرات الفنية للمحققين، لم يتم العثور على أي دليل على تدخل خارجي في مقتل رئیسي، ولكن من الممكن أن تكون هذه الأحداث خارج نطاق قدراتنا الفنية". (سكاي نيوز عربية) 
