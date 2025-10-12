تصريح جديد عن مقتل الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسيّ... إليكم ما قيل

Advertisement

كشف المستشار السياسي للقائد الأعلى في أنه لم يعثر على أي دليل على وجود "تدخل خارجي" يرتبط بمقتل الراحل .وقال شمخاني إنه "حتى اللحظة الأخيرة، أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة وبناء على لجان التحقيق أنه لم يحدث أي شيء خلال رحلة رئيسي".وأضاف: "بعد حرب الـ 12 يوم ازدادت الأسئلة حول ما إذا كان اغتيال رئیسي مرتبطًا بإسرائيل"، موضحاً أنه "بناء على القدرات الفنية للمحققين، لم يتم العثور على أي دليل على تدخل خارجي في مقتل رئیسي، ولكن من الممكن أن تكون هذه الأحداث خارج نطاق قدراتنا الفنية". (سكاي نيوز عربية)