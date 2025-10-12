مسؤولٌ قطريّ لعب دوراً بارزاً في إبرام إتّفاق غزة... من هو؟



Advertisement

وقال إغناطيوس إنّ " استخدم مهاراته وتكتيكات أظهرت مرونة وتعاونًا أكبر مما اعتاد عليه بهدف الدفع لتطبيق خطته في غزة، حيث استمع إلى نصائح الخبراء وغيّر بعض آرائه، وانخرط في دبلوماسية سرية خفية، وخاصة مع قطر".



ةاعتبر أنّ "ما جرى بشأن غزة لم تكن مفاوضات دبلوماسية بقدر ما كانت تحالفًا لعقد الصفقات. فلم يكن مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، على دراية كبيرة بالشرق الأوسط، لكنه وترامب اكتشفا من هم الأذكياء في الغرفة".



وبحسب الصحيفة: "بين هؤلاء الذين كان لهم دور مهم للغاية في توقيع الاتفاق، كان هناك لاعبٌ ثالثٌ محوريٌّ ربما لم تسمعوا به من قبل: علي الذوادي وزير الشؤون الاستراتيجية القطري".



وقال إغناطيوس: "عادةً ما تُظهر صور فريق التفاوض القطري رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. لكن الذوادي، مثل ويتكوف، لاعبٌ تفاوضيٌّ يُفضّل البقاء بعيدًا عن الأضواء". ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الصحافي الأميركيّ ديفيد إغناطيوس تحدّث في تقريرٍ لـ" بوست"، عن الأدوار التي لعبتها عدّة أطراف في إبرام إتّفاق وقف إطلاق النار في .وقال إغناطيوس إنّ " استخدم مهاراته وتكتيكات أظهرت مرونة وتعاونًا أكبر مما اعتاد عليه بهدف الدفع لتطبيق خطته في غزة، حيث استمع إلى نصائح الخبراء وغيّر بعض آرائه، وانخرط في دبلوماسية سرية خفية، وخاصة مع قطر".ةاعتبر أنّ "ما جرى بشأن غزة لم تكن مفاوضات دبلوماسية بقدر ما كانت تحالفًا لعقد الصفقات. فلم يكن مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، على دراية كبيرة بالشرق الأوسط، لكنه وترامب اكتشفا من هم الأذكياء في الغرفة".وبحسب الصحيفة: "بين هؤلاء الذين كان لهم دور مهم للغاية في توقيع الاتفاق، كان هناك لاعبٌ ثالثٌ محوريٌّ ربما لم تسمعوا به من قبل: علي الذوادي وزير الشؤون الاستراتيجية القطري".وقال إغناطيوس: "عادةً ما تُظهر صور فريق التفاوض القطري رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. لكن الذوادي، مثل ويتكوف، لاعبٌ تفاوضيٌّ يُفضّل البقاء بعيدًا عن الأضواء".

وكشفت "واشنطن بوست" أنّه "لعب دورًا حاسمًا في تشكيل تحالف وقف إطلاق النار. وكان القطريون وسطاء رئيسيين منذ أول صفقة لإطلاق سراح الرهائن في تشرين الأول 2023. وتمكنوا من التواصل مع الموساد، ومع قادة السياسيين المقيمين في الدوحة".

وتابعت: "عمل القطريون بشكل وثيق مع إدارة بايدن، وعززوا هذا التعاون مع فريق ترامب، وساعدوا في التوسط في نزاعات رواندا والكونغو وأرمينيا وأذربيجان. عندما قرر ترامب أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا بين وإسرائيل، ساعدت قطر في التوسط في الصفقة".



وذكر إغناطيوس أنّ "الفصل الأخير كان هذا الأسبوع في مصر، حيث التقى الذوادي رون ديرمر، أقرب مساعدي نتنياهو، لمناقشة التفاصيل المتبقية. ورغم أن ديرمر كان أحيانا خصما شرسا لقطر، إلا أن المحادثات كانت صريحة ومثمرة، وفقًا لمسؤول قطري". (عربي 21)