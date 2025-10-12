Advertisement

عربي-دولي

رغم وقف إطلاق النار.. قائد فصيل مسلّح في غزة: سنُقاتل "حماس" حتى القضاء عليها

Lebanon 24
12-10-2025 | 07:57
قال حسام الأسطل قائد فصيل مسلّح يُقاتل حماس في منطقة خان يونس، إنّ قواته ستواصل القتال ضد الحركة، رغم وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف الأسطل بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "سنقاتل حماس حتى القضاء عليها، نحن هنا ولن نتحرك".
 
 
وتابع: "لو كانت حماس حاضرة حقاً، ولو كانت تملك السلطة، لما خرج عناصر بملابس مدنية وأقنعة. إنهم خائفون. خرج 5 أو 10منهم في مكان واحد، وصوروا أنفسهم، فقط لإظهار أنهم موجودون. لماذا؟ لأنهم انتهوا وهم يعلمون ذلك". 


وحثّ الأسطل سكان غزة على تحدي حماس، قائلاً: "لن تكون هناك حماس ثانية". (الامارات 24)
 
 
 
