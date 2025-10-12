رغم وقف إطلاق النار.. قائد فصيل مسلّح في غزة: سنُقاتل "حماس" حتى القضاء عليها

قال حسام الأسطل قائد فصيل مسلّح يُقاتل في منطقة ، إنّ قواته ستواصل القتال ضد الحركة، رغم وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الأسطل بحسب صحيفة "تايمز أوف ": "سنقاتل حماس حتى عليها، نحن هنا ولن نتحرك".

وتابع: "لو كانت حماس حاضرة حقاً، ولو كانت تملك السلطة، لما خرج عناصر بملابس مدنية وأقنعة. إنهم خائفون. خرج 5 أو 10منهم في مكان واحد، وصوروا أنفسهم، فقط لإظهار أنهم موجودون. لماذا؟ لأنهم انتهوا وهم يعلمون ذلك".





وحثّ الأسطل على تحدي حماس، قائلاً: "لن تكون هناك حماس ثانية". (الامارات 24)