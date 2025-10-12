إسرائيل: أعدنا صياغة وجه الشرق الأوسط واستراتيجية الدفاع

Advertisement

قال ، اليوم الأحد: "أعدنا صياغة وجه ومفهوم الأمن الإسرائيلي واستراتيجية الدفاع والردع للسنوات المقبلة".وأشار الى "أن صنعنا واقعا أمنيا جديدا والجيش الإسرائيلي يعمل الآن بسيطرة عملياتية كاملة على طول ".أضاف: انتصرنا في حرب وجودية صعبة بعد السابع من تشرين الأول. (سكاي نيوز)