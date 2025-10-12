Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل: أعدنا صياغة وجه الشرق الأوسط واستراتيجية الدفاع

Lebanon 24
12-10-2025 | 08:50
Doc-P-1428426-638958810404500862.jpg
Doc-P-1428426-638958810404500862.jpg photos 0
قال رئيس الأركان الإسرائيلي، اليوم الأحد: "أعدنا صياغة وجه الشرق الأوسط ومفهوم الأمن الإسرائيلي واستراتيجية الدفاع والردع للسنوات المقبلة".
وأشار الى "أن صنعنا واقعا أمنيا جديدا والجيش الإسرائيلي يعمل الآن بسيطرة عملياتية كاملة على طول قطاع غزة".
أضاف: انتصرنا في حرب وجودية صعبة بعد السابع من تشرين الأول. (سكاي نيوز)
الرئيس الإسرائيلي: سنلتقي الرئيس ترامب غدا ونشكره على جهوده التي تغير وجه الشرق الأوسط
lebanon 24
12/10/2025 18:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة تغيير وجه الشرق الأوسط
lebanon 24
12/10/2025 18:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا بين التطبيع وإعادة صياغة اتفاق 1974
lebanon 24
12/10/2025 18:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: لإشراك كل المكونات السورية في صياغة الحل
lebanon 24
12/10/2025 18:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24

