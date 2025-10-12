إنفجار في حلب... وفيديو يُوثّق المشهد من المدينة السوريّة

أفادت وسائل إعلام سوريّة، عن إنفجار بالقرب من دوار شيحان في مدينة حلب.

وأوضحت أنّ مخلفات قديمة من الحرب انفجرت، خلال إحراق نفايات في المكان.

بالفيديو.. انفجار بالقرب من دوار شيحان بمدينة #حلب ناتج عن انفجار لغم من مخلفات حرب أثناء إحراق نفايات في الموقع pic.twitter.com/IFWxDAXg6D — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) October 12, 2025