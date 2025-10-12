إنفجار في حلب... وفيديو يُوثّق المشهد من المدينة السوريّة

بالفيديو.. انفجار بالقرب من دوار شيحان بمدينة #حلب ناتج عن انفجار لغم من مخلفات حرب أثناء إحراق نفايات في الموقع pic.twitter.com/IFWxDAXg6D
— Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) October 12, 2025
⚡️🇸🇾 وقوع انفجار در حلب
منابع محلی در سوریه از وقوع انفجاری در نزدیکی میدان الشیحان در شهر حلب خبر دادهاند. تاکنون جزئیاتی درباره علت انفجار یا تلفات احتمالی منتشر نشده است. pic.twitter.com/CjOYnRYjm6
— LiveIranNews (@IranNewsAgency0) October 12, 2025
