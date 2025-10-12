Advertisement

عربي-دولي

إنفجار في حلب... وفيديو يُوثّق المشهد من المدينة السوريّة

Lebanon 24
12-10-2025 | 10:03
A-
A+
Doc-P-1428449-638958856665776612.jpg
Doc-P-1428449-638958856665776612.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام سوريّة، عن إنفجار بالقرب من دوار شيحان في مدينة حلب.
 
 
 
وأوضحت أنّ مخلفات قديمة من الحرب انفجرت، خلال إحراق نفايات في المكان.
 
 
 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بين خلدة والناعمة.. حريق كبير وفيديو يوثق المشهد
lebanon 24
12/10/2025 18:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... دوي انفجار يهز مدينة حلب
lebanon 24
12/10/2025 18:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام سوري: انفجار قوي يهزّ مدينة حلب من جهة حي الشيخ مقصود
lebanon 24
12/10/2025 18:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار يهز حي المشهد في حلب والتحقيقات جارية
lebanon 24
12/10/2025 18:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:41 | 2025-10-12
10:30 | 2025-10-12
10:23 | 2025-10-12
10:10 | 2025-10-12
10:00 | 2025-10-12
09:51 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24