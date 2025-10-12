Advertisement

عربي-دولي

هل ستُرسل الولايات المتّحدة قوّات بريّة إلى غزة وإسرائيل؟

Lebanon 24
12-10-2025 | 10:41
أكّد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، أنّ "لا خطط لإرسال قوات بريّة أميركيّة إلى قطاع غزة أو إسرائيل، في ظل إتّفاق وقف إطلاق النار.
وكان موقع "واللاه" الإسرائيلي كشف عن "وصول 200 جندي أميركي إلى إسرائيل، لتفعيل آلية رقابة على وقف إطلاق النار".
 
 

