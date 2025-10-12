من هي الدول التي ستلعب دور الضامن لتنفيذ اتفاق غزة؟

عشية قمة شرم الشيح التي تعقد الإثنين برئاسة مشتركة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي ،قال مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف "، السبت، إن 4 دول ستلعب دور الضامن لتنفيذ اتفاق غزة.

وأشارت المسؤول الى انه من المقرر أن توقع مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا على "المبادئ العامة" لخطة لإنهاء حرب غزة.

ويهدف الحدث، الذي سيستضيف قادة أكثر من 20 دولة، إلى موافقة الدول الأربع الضامنة لخطة ترامب على "المبادئ العامة للغاية" للإطار المؤلف من 20 نقطة.

وينصب تركيز الحدث، حسب المسؤول الأميركي، على تعزيز دعم الدول الضامنة للصفقة، وليس الأطراف، مشيرا إلى أنه "بخلاف ذلك، سيحتاج ممثلون عن إسرائيل وحماس والسلطة إلى الحضور".



وكان مصدر آخر قال لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إسرائيل لم تتلق دعوة إلى القمة، وأعلنت الأحد أنها لن توفد أي ممثل لها إلى القمة.



والسبت أعلنت أيضا أنها لن تشارك في قمة شرم الشيخ.



كما أضاف المسؤول الأميركي أن طلب السلطة الفلسطينية الحصول على دعوة لم يجَب عليه.



وتهدف القمة، حسب بيان الرئاسة ، إلى "إنهاء الحرب في ، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة ، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي".