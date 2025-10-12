23
عربي-دولي
من هي الدول التي ستلعب دور الضامن لتنفيذ اتفاق غزة?
Lebanon 24
12-10-2025
|
11:26
عشية قمة شرم الشيح التي تعقد الإثنين برئاسة مشتركة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي
دونالد ترامب
،قال مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف
إسرائيل
"، السبت، إن 4 دول ستلعب دور الضامن لتنفيذ اتفاق غزة.
وأشارت المسؤول الى انه من المقرر أن توقع مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا على "المبادئ العامة" لخطة
ترامب
لإنهاء حرب غزة.
ويهدف الحدث، الذي سيستضيف قادة أكثر من 20 دولة، إلى موافقة الدول الأربع الضامنة لخطة ترامب على "المبادئ العامة للغاية" للإطار المؤلف من 20 نقطة.
وينصب تركيز الحدث، حسب المسؤول الأميركي، على تعزيز دعم الدول الضامنة للصفقة، وليس الأطراف، مشيرا إلى أنه "بخلاف ذلك، سيحتاج ممثلون عن إسرائيل وحماس والسلطة
الفلسطينية
إلى الحضور".
وكان مصدر آخر قال لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إسرائيل لم تتلق دعوة إلى القمة، وأعلنت الأحد أنها لن توفد أي ممثل لها إلى القمة.
والسبت أعلنت
حماس
أيضا أنها لن تشارك في قمة شرم الشيخ.
كما أضاف المسؤول الأميركي أن طلب السلطة الفلسطينية الحصول على دعوة لم يجَب عليه.
وتهدف القمة، حسب بيان الرئاسة
المصرية
، إلى "إنهاء الحرب في
قطاع غزة
، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة
الشرق الأوسط
، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي".
