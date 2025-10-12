Advertisement

عربي-دولي

عشية تسليم الرهائن.. هذا ما تخشى منه اسرائيل

Lebanon 24
12-10-2025 | 11:56
A-
A+
Doc-P-1428489-638958928641608217.webp
Doc-P-1428489-638958928641608217.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت وزارة الشؤون الدينية في إسرائيل، الأحد، عن مخاوف من "فقدان" بعض جثث الرهائن، المفترض تسلمها من حركة حماس الإثنين.
Advertisement


وأعلنت الوزارة أنها أنهت الاستعدادات اللوجستية والطبية لتسلم وتحديد هوية جثث الرهائن الإسرائيليين المتوقع أن تعيدهم حماس، وسط تحذيرات من احتمال عدم تسلم بعض العائلات جثث ذويها.

وقال المدير العام للوزارة يهودا أفيدان في مقابلة إذاعية، إن الوزارة تتهيأ لاستقبال حوالي 28 جثة، لكنه أعرب عن قلقه من أن تعلن حماس فقدان بعض الجثث.

وقال: "أكبر مخاوفي أن يقال لنا: لم يعثر عليه، ويبقى بعض الأهالي بلا إجابة".
مواضيع ذات صلة
القناة 12: إسرائيل أبلغت الوسطاء بضرورة تسليم الرهائن بلا استعراضات
lebanon 24
13/10/2025 00:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي في إسرائيل: حان الوقت لإطلاق حماس سراح الرهائن وتسليم أسلحتها
lebanon 24
13/10/2025 00:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما تخشاه إيران.. صحيفة إسرائيلية تكشف
lebanon 24
13/10/2025 00:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: لم نتسلم أي معلومات من الوسطاء حول تسليم الرهائن حتى الآن
lebanon 24
13/10/2025 00:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الشؤون الدينية

وقال المدير العام

الشؤون الدينية

المدير العام

وزارة الشؤون

الإسرائيلي

في إسرائيل

الدينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2025-10-12
16:57 | 2025-10-12
16:52 | 2025-10-12
16:39 | 2025-10-12
16:27 | 2025-10-12
16:16 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24