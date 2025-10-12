23
عربي-دولي
عشية تسليم الرهائن.. هذا ما تخشى منه اسرائيل
Lebanon 24
12-10-2025
|
11:56
كشفت
وزارة الشؤون الدينية
في إسرائيل
، الأحد، عن مخاوف من "فقدان" بعض جثث الرهائن، المفترض تسلمها من حركة
حماس
الإثنين.
وأعلنت الوزارة أنها أنهت الاستعدادات اللوجستية والطبية لتسلم وتحديد هوية جثث الرهائن الإسرائيليين المتوقع أن تعيدهم حماس، وسط تحذيرات من احتمال عدم تسلم بعض العائلات جثث ذويها.
وقال المدير العام
للوزارة
يهودا
أفيدان في مقابلة إذاعية، إن الوزارة تتهيأ لاستقبال حوالي 28 جثة، لكنه أعرب عن قلقه من أن تعلن حماس فقدان بعض الجثث.
وقال: "أكبر مخاوفي أن يقال لنا: لم يعثر عليه، ويبقى بعض الأهالي بلا إجابة".
