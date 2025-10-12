Advertisement

عربي-دولي

بسبب "حزب الله".. مرشح لمنصب عمدة نيويورك تعرّض لاعتداء (فيديو)

Lebanon 24
12-10-2025 | 12:35
تعرّض مرشّح الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، زهران ممداني، لـ“اعتداء” في إحدى ساحات مانهاتن، إذ لاحقه محتج غاضب مطالبًا إياه بـ"التبرؤ من حزب الله". وأظهر مقطع فيديو متداول ممداني وهو يُطارَد باتجاه سيارة كانت بانتظاره، فيما شكّل فريق الأمن طوقًا لحمايته. وسُمِعَ في الفيديو أحد المحتجين يصيح: "تبرأ من حزب الله! تبرأ من الشريعة الإسلامية!"، بينما حاول محتج آخر الاقتراب من المركبة والاشتباك مع أحد الحراس قبل مغادرة الموقع.
وكان ممداني قد ألقى كلمة في الساحة دعمًا للمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، بعد توجيه لائحة اتهام لها تتعلق بالاحتيال العقاري في ولاية فيرجينيا.

يتعرّض ممداني لانتقادات متكررة تطالبه بالتنديد العلني بحزب الله. وفي مقابلة مع برنامج "لقاء الصحافة" حزيران 2025، رفض تحديد موقف واضح، قائلًا إن "مراقبة الخطاب السياسي ليس من مسؤوليات المسؤولين المنتخبين"، مع تأكيده رفض التحريض على العنف ومعاداة السامية. (سكاي نيوز)
