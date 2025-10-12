بسبب "حزب الله".. مرشح لمنصب عمدة نيويورك تعرّض لاعتداء (فيديو)

Advertisement

وكان ممداني قد ألقى كلمة في الساحة دعمًا للمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا ، بعد توجيه لائحة اتهام لها تتعلق بالاحتيال العقاري في ولاية فيرجينيا.يتعرّض ممداني لانتقادات متكررة تطالبه بالتنديد العلني بحزب الله. وفي مقابلة مع برنامج "لقاء الصحافة" حزيران 2025، رفض تحديد موقف واضح، قائلًا إن "مراقبة الخطاب السياسي ليس من مسؤوليات المسؤولين المنتخبين"، مع تأكيده رفض التحريض على العنف ومعاداة السامية. (سكاي نيوز)