إقتصاد

من أين ستأتي أموال إعادة إعمار غزة؟ مسؤول أميركي يكشف

Lebanon 24
12-10-2025 | 12:56
أعلن نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس أنّ الدول العربية، ولا سيما الخليجية، ستتحمّل الحصة الأكبر من تمويل إعادة إعمار قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار.
وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إنّ الأمر "لن يتطلّب موارد كبيرة من الولايات المتحدة"، موضحًا أنّ مساهمة واشنطن ستكون عبر "المراقبة المستمرة والمشاركة الدبلوماسية"، فيما ستتولّى "دول الخليج العربي الموارد الرئيسية".
 
وأضاف أنّ الدول العربية "ترغب في إعادة إعمار غزة لتمكين سكانها من العيش بأمان ورفاهية".

من جهته، كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد فائق بسيسو أنّ الحكومة الفلسطينية تجري حصرًا شاملًا للأضرار في غزة بالتعاون مع مؤسسات دولية وإقليمية.
 
وأشار إلى أنّ تقديرات البنك الدولي والاتحاد الأوروبي قدّرت التكلفة بنحو 53 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر، مرجّحًا تجاوزها 70 مليار دولار نتيجة الأضرار الإضافية.
 
وبيّن أنّ قطاع الإسكان تضرر بشدّة، مع نحو 300 ألف وحدة مدمّرة كليًا من أصل 500 ألف، إضافة إلى 100 ألف وحدة متضرّرة جزئيًا.

