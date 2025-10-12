من أين ستأتي أموال إعادة إعمار غزة؟ مسؤول أميركي يكشف

أعلن جي دي فانس أنّ ، ولا سيما الخليجية، ستتحمّل الحصة الأكبر من تمويل إعادة إعمار بعد وقف إطلاق النار.

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إنّ الأمر "لن يتطلّب موارد كبيرة من الولايات المتحدة"، موضحًا أنّ مساهمة ستكون عبر "المراقبة المستمرة والمشاركة الدبلوماسية"، فيما ستتولّى "دول العربي الموارد الرئيسية".

وأضاف أنّ الدول العربية "ترغب في إعادة إعمار غزة لتمكين سكانها من العيش بأمان ورفاهية".



، كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد فائق بسيسو أنّ الحكومة تجري حصرًا شاملًا للأضرار في غزة بالتعاون مع مؤسسات دولية وإقليمية.

وأشار إلى أنّ تقديرات البنك الدولي والاتحاد قدّرت التكلفة بنحو 53 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر، مرجّحًا تجاوزها 70 مليار دولار نتيجة الأضرار الإضافية.

وبيّن أنّ قطاع الإسكان تضرر بشدّة، مع نحو 300 ألف وحدة مدمّرة كليًا من أصل 500 ألف، إضافة إلى 100 ألف وحدة متضرّرة جزئيًا.



