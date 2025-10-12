في شوارع تل أبيب والقدس.. لافتات تدعو إلى "السلام"

Advertisement

انتشرت في شوارع والقدس، الأحد، لوحات عملاقة تدعو إلى "السلام" و"التطبيع" مع ، لكن الملفت أنها خلت من رئيس الوزراء .ويظهر في اللافتات الرئيس الأميركي ، ووزير خارجيته ماركو روبيو، ومبعوث ستيف ويتكوف، إضافة إلى صهر الذي عاد اسمه إلى الساحة السياسية بقوة.ورفقت الصور مع عبارات مثل "صناع السلام في "، و"لا تتوقفوا الآن"، و"أكملوا الطريق إلى التطبيع".وحققت الصور انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجاءت أغلب التعليقات على خلوها من .وتحمل الصور شعار "ائتلاف الأمن الإقليمي"، الذي تأسس العام الماضي بهدف "تعزيز أمن إسرائيل".