عربي-دولي

في شوارع تل أبيب والقدس.. لافتات تدعو إلى "السلام"

Lebanon 24
12-10-2025 | 13:26
انتشرت في شوارع تل أبيب والقدس، الأحد، لوحات عملاقة تدعو إلى "السلام" و"التطبيع" مع إسرائيل، لكن الملفت أنها خلت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويظهر في اللافتات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير خارجيته ماركو روبيو، ومبعوث واشنطن ستيف ويتكوف، إضافة إلى جاريد كوشنر صهر ترامب الذي عاد اسمه إلى الساحة السياسية بقوة.

ورفقت الصور مع عبارات مثل "صناع السلام في الشرق الأوسط"، و"لا تتوقفوا الآن"، و"أكملوا الطريق إلى التطبيع".

وحققت الصور انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجاءت أغلب التعليقات على خلوها من نتنياهو.

وتحمل الصور شعار "ائتلاف الأمن الإقليمي"، الذي تأسس العام الماضي بهدف "تعزيز أمن إسرائيل".
