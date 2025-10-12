ماكرون يندد بالقصف الروسي للبنية التحتية في أوكرانيا

Advertisement

قال على حسابه الموثق على منصة إكس بعد حديثه مع نظيره الأوكراني إن تندد بالقصف الروسي للبنية التحتية في ، وتعمل مع شركائها على عودة الخدمات الأساسية.وأضاف ماكرون “مثلما يقدم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في غزة بارقة أمل للسلام في ، يجب أن تنتهي الحرب في أوكرانيا أيضا”.وتابع “إذا واصلت حربها العنيدة ورفضت الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فعليها أن تدفع الثمن”.