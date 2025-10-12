Advertisement

عربي-دولي

ماكرون يندد بالقصف الروسي للبنية التحتية في أوكرانيا

Lebanon 24
12-10-2025 | 13:36
A-
A+
Doc-P-1428517-638958983447475713.jpg
Doc-P-1428517-638958983447475713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حسابه الموثق على منصة إكس بعد حديثه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن باريس تندد بالقصف الروسي للبنية التحتية في أوكرانيا، وتعمل مع شركائها على عودة الخدمات الأساسية.
Advertisement

وأضاف ماكرون “مثلما يقدم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في غزة بارقة أمل للسلام في الشرق الأوسط، يجب أن تنتهي الحرب في أوكرانيا أيضا”.

وتابع “إذا واصلت روسيا حربها العنيدة ورفضت الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فعليها أن تدفع الثمن”.
مواضيع ذات صلة
إنذار شامل في أوكرانيا وسط تصاعد الضربات الروسية للبنية التحتية
lebanon 24
13/10/2025 00:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: توجيه ضربة للبنية التحتية للموانئ المستخدمة من قبل القوات الأوكرانية لأغراض عسكرية
lebanon 24
13/10/2025 00:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تستهدف منشآت النقل والوقود والبنية التحتية للطاقة المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية
lebanon 24
13/10/2025 00:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا البنية التحتية للموانئ التابعة للقوات الأوكرانية
lebanon 24
13/10/2025 00:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل

فولوديمير زيلينسكي

الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكر

الشرق الأوسط

فولوديمير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2025-10-12
16:57 | 2025-10-12
16:52 | 2025-10-12
16:39 | 2025-10-12
16:27 | 2025-10-12
16:16 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24