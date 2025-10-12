Advertisement

عربي-دولي

اشتباكات بين حماس وعشائر في حي الصبرة توقع عدداً من القتلى

Lebanon 24
12-10-2025 | 15:53
A-
A+
Doc-P-1428554-638959064744929220.webp
Doc-P-1428554-638959064744929220.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أسفرت اشتباكات مسلحة بين عناصر من حركة "حماس" ومقاتلين من بعض العشائر في حي الصبرة بمدينة غزة عن مقتل 4 أشخاص.
Advertisement

أفادت مصادر ميدانية لـ "العربية" أن اشتباكات بين عناصر حركة حماس وأشخاص من عائلة دغمش في حي الصبرة، التي تتهمها الحركة بالتعاون مع إسرائيل والسطو على شاحنات المساعدات الإنسانية والقتل خارج القانون، استمرت أكثر من 5 ساعات وأدت إلى مقتل العديد من الأشخاص من الطرفين.
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الداخلية بغزة: المسلحون أصروا على الاشتباك مع قوات الأمن في حي الصبرة
lebanon 24
13/10/2025 00:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش الاحتلال يفجّر مدرّعات مفخّخة بين المنازل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة
lebanon 24
13/10/2025 00:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار أمني إسرائيلي سابق: الاشتباكات مستمرة في حي الزيتون والصبرة شمال غزة
lebanon 24
13/10/2025 00:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش الاحتلال يضع مدرّعات مفخّخة محيط مسجد السلام في حي الصبرة جنوب غزة
lebanon 24
13/10/2025 00:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24

حي الصبرة

إسرائيل

ساني

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2025-10-12
16:57 | 2025-10-12
16:52 | 2025-10-12
16:39 | 2025-10-12
16:27 | 2025-10-12
16:16 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24