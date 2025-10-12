اشتباكات بين حماس وعشائر في حي الصبرة توقع عدداً من القتلى

Advertisement

أسفرت اشتباكات مسلحة بين عناصر من حركة " " ومقاتلين من بعض العشائر في بمدينة غزة عن مقتل 4 أشخاص.أفادت مصادر ميدانية لـ "العربية" أن اشتباكات بين عناصر حركة حماس وأشخاص من عائلة دغمش في حي الصبرة، التي تتهمها الحركة بالتعاون مع والسطو على شاحنات المساعدات الإنسانية والقتل خارج القانون، استمرت أكثر من 5 ساعات وأدت إلى مقتل العديد من الأشخاص من الطرفين.