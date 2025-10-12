Advertisement

عربي-دولي

مدفعية إسرائيلية تقصف على سوريا

Lebanon 24
12-10-2025 | 15:53
استهدفت الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة منطقة حرش تلّ أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتزامن القصف مع تحليق مسيّرات إسرائيلية في أجواء الجنوب وصولًا إلى ريف دمشق.

وأحصى المرصد منذ مطلع العام 99 استهدافًا إسرائيليًا للأراضي السورية: 87 ضربة جوية و12 برية. وأسفرت الضربات عن تدمير نحو 135 هدفًا بين مستودعات أسلحة وذخائر ومقار ومراكز وآليات، ومقتل 61 شخصًا بينهم 30 من إدارة العمليات العسكرية ووزارة الدفاع. كما وثّق المرصد نحو 500 غارة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية سورية منذ كانون الأول الماضي.
