مدفعية إسرائيلية تقصف على سوريا

استهدفت الجيش بالمدفعية الثقيلة منطقة حرش تلّ أحمر الشرقي في ريف الجنوبي، بحسب .

وتزامن القصف مع تحليق مسيّرات إسرائيلية في أجواء الجنوب وصولًا إلى ريف .



وأحصى المرصد منذ مطلع العام 99 استهدافًا إسرائيليًا للأراضي : 87 ضربة جوية و12 برية. وأسفرت الضربات عن تدمير نحو 135 هدفًا بين مستودعات أسلحة وذخائر ومقار ومراكز وآليات، ومقتل 61 شخصًا بينهم 30 من العسكرية ووزارة الدفاع. كما وثّق المرصد نحو 500 غارة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية منذ كانون الأول الماضي.