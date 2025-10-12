Advertisement

عربي-دولي

الرئاسة الفرنسية تعلن عن تشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
12-10-2025 | 16:10
أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة سيباستيان لوكورنو، والتي أعيد فيها تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيرا للمالية.
واستمرت حكومة لوكورنو الأخيرة 14 ساعة فقط.

ويتولى ليسكور وزارة المالية في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط شديدة لإقرار ميزانية عام 2026 عبر برلمان منقسم بشدة.

وصرح لوكورنو أن هدف الحكومة هو إقرار الميزانية قبل نهاية العام.
