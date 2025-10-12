الرئاسة الفرنسية تعلن عن تشكيل حكومة جديدة

Advertisement

أعلنت الرئاسة ، مساء الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة ، والتي أعيد فيها تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس ، وزيرا للمالية.واستمرت حكومة لوكورنو الأخيرة 14 ساعة فقط.ويتولى ليسكور في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط شديدة لإقرار ميزانية عام 2026 عبر برلمان منقسم بشدة.وصرح لوكورنو أن هدف الحكومة هو إقرار الميزانية قبل نهاية العام.