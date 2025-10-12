حماس قد لا تسلّم جميع جثث الرهائن الإثنين

Advertisement

أكد مصدر فلسطيني لـ" عربية"، الأحد، أنّ حركة أبلغت الوسطاء أنّها قد لا تسلّم جميع جثث الرهائن الإثنين لتعذّر الوصول إليها، مشيرًا إلى أنّ تعهّدت رغم ذلك بإتمام عملية التبادل. وأضاف أن طواقم من خبراء عرب وأجانب ستشارك لاحقًا في البحث عن الجثث في الأماكن المحتملة لدفنها.وفي وقت سابق الأحد، أبدت مخاوف من "فقدان" بعض الجثث المتوقع تسلّمها من حماس. للوزارة أفيـدان في مقابلة إذاعية إن الوزارة تتهيأ لاستقبال نحو 28 جثة، لكنه أعرب عن القلق من إعلان حماس فقدان بعضها.