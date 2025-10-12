Advertisement

عربي-دولي

حماس قد لا تسلّم جميع جثث الرهائن الإثنين

Lebanon 24
12-10-2025 | 16:27
أكد مصدر فلسطيني لـ"سكاي نيوز عربية"، الأحد، أنّ حركة حماس أبلغت الوسطاء أنّها قد لا تسلّم جميع جثث الرهائن الإثنين لتعذّر الوصول إليها، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل تعهّدت رغم ذلك بإتمام عملية التبادل. وأضاف أن طواقم من خبراء عرب وأجانب ستشارك لاحقًا في البحث عن الجثث في الأماكن المحتملة لدفنها.
وفي وقت سابق الأحد، أبدت وزارة الشؤون الدينية الإسرائيلية مخاوف من "فقدان" بعض الجثث المتوقع تسلّمها من حماس. وقال المدير العام للوزارة يهودا أفيـدان في مقابلة إذاعية إن الوزارة تتهيأ لاستقبال نحو 28 جثة، لكنه أعرب عن القلق من إعلان حماس فقدان بعضها.
