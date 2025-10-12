Advertisement

عربي-دولي

إضافة اسم الطبيب حسام أبو صفية إلى قائمة "الاحتياط" بصفقة تبادل الأسرى والرهائن

Lebanon 24
12-10-2025 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1428620-638959339766901590.jpg
Doc-P-1428620-638959339766901590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت القناة 12 الإسرائيلية فجر اليوم الإثنين إنه تحت ضغط من حماس والوسطاء، تم إضافة اسم حسام أبو صفية، مدير مستشفى "كمال عدوان"، إلى قائمة "الاحتياط" بصفقة تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحركة "حماس".
Advertisement

وأشارت القناة إلى أن وضع اسم أبو صفية في قائمة "الاحتياط" يعني أنه في حال طرأ أي تعديل على قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، قد يضاف مدير مستشفى "كمال عدوان".

واعتقل الجيش الإسرائيلي أبو صفية نهاية شهر كانون الأول الماضي، واتهمه بالتورط في أنشطة إرهابية، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أبو صفية احتجزه الجيش الإسرائيلي في معتقل سدي تيمان، وجرى التحقيق معه من قبل الشاباك للاشتباه في علاقته بحماس.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، فجر اليوم الإثنين، إن حافلات الصليب الأحمر تستعد لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المشمولين ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق من فجر الإثنين، بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجري مشاورات هاتفية بشأن تعديلات على قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضافت القناة أن إجمالي الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل أصبح 1718 بدلا من 1722.

ويُتوقع أن تطلق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين صباح اليوم الإثنين، حيث ستسلم الحركة بموجب الاتفاق لإسرائيل 48 رهينة لا يزالون في غزة من أحياء وأموات احتجزتهم خلال هجوم السابع من تشرين الأول بينهم 20 على قيد الحياة.

في المقابل، ستُفرج إسرائيل عن 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن مدى الحياة، بالإضافة إلى معتقلين من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.
 
مواضيع ذات صلة
جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية: تدهور خطير في صحة مدير مستشفى كمال عدوان بغزة حسام أبو صفية المعتقل لدى تل أبيب منذ كانون الاول الماضي
lebanon 24
13/10/2025 10:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: لا يجوز إفشال صفقة تبادل أخرى فالوقت ينفد
lebanon 24
13/10/2025 10:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر لن يناقش الثلاثاء صفقة تبادل الأسرى ولا وقف إطلاق النار
lebanon 24
13/10/2025 10:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس: أسرى العدوّ لن يروا النور إلا بصفقة تبادل تلتزم فيها إسرائيل بإنهاء الحرب
lebanon 24
13/10/2025 10:47:35 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الفرنسية

إسرائيل

نتنياهو

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-10-13
03:29 | 2025-10-13
03:25 | 2025-10-13
03:13 | 2025-10-13
02:58 | 2025-10-13
02:49 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24