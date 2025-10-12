إضافة اسم الطبيب حسام أبو صفية إلى قائمة "الاحتياط" بصفقة تبادل الأسرى والرهائن

Advertisement

قالت القناة 12 فجر اليوم الإثنين إنه تحت ضغط من والوسطاء، تم إضافة اسم حسام أبو ، مدير مستشفى "كمال عدوان"، إلى قائمة "الاحتياط" بصفقة تبادل الأسرى والرهائن بين وحركة "حماس".وأشارت القناة إلى أن وضع اسم أبو صفية في قائمة "الاحتياط" يعني أنه في حال طرأ أي تعديل على قائمة الأسرى الذين سيفرج عنهم، قد يضاف مدير مستشفى "كمال عدوان".واعتقل الجيش أبو صفية نهاية شهر كانون الأول الماضي، واتهمه بالتورط في أنشطة إرهابية، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أبو صفية احتجزه الجيش الإسرائيلي في معتقل سدي تيمان، وجرى التحقيق معه من قبل الشاباك للاشتباه في علاقته بحماس.وقالت وكالة الصحافة ، فجر اليوم الإثنين، إن حافلات الصليب الأحمر تستعد لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المشمولين ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق من فجر الإثنين، بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين تجري مشاورات هاتفية بشأن تعديلات على قوائم الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار خطة الرئيس الأميركي .وأضافت القناة أن إجمالي الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل أصبح 1718 بدلا من 1722.ويُتوقع أن تطلق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين صباح اليوم الإثنين، حيث ستسلم الحركة بموجب الاتفاق لإسرائيل 48 رهينة لا يزالون في غزة من أحياء وأموات احتجزتهم خلال هجوم السابع من تشرين الأول بينهم 20 على قيد الحياة.في المقابل، ستُفرج إسرائيل عن 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن مدى الحياة، بالإضافة إلى معتقلين من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.