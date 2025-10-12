الأونروا: جاهزون لإدخال المساعدات إلى غزة وننتظر الضوء الأخضر من إسرائيل

Advertisement

أعلنت لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أنها جاهزة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ، وتحتاج إلى الضوء الأخضر من السلطات للقيام بذلك.وجاء في منشور على الحساب الرسمي للوكالة عبر منصة "إكس"، ، أنّه "خلال الهدنة الأولى أدخلت الأونروا خلال الأيام الأربعة الأولى مواد غذائية كافية لمليون شخص، أي نصف عدد السكان".وأضافت الوكالة: "لدينا تلك الإمدادات خارج القطاع والقدرات والكوادر في الداخل لإدخالها".وأشارت الوكالة إلى أن لديها "خبرة 75 عاما في غزة، والمعرفة والشبكة والخطط قائمة لتوزيع المساعدات في القطاع بشكل فعال. نحن نحتاج فقط إلى الضوء الأخضر من السلطات الإسرائيلية".