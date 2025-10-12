Advertisement

عربي-دولي

الأونروا: جاهزون لإدخال المساعدات إلى غزة وننتظر الضوء الأخضر من إسرائيل

Lebanon 24
12-10-2025 | 23:30
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها جاهزة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتحتاج إلى الضوء الأخضر من السلطات الإسرائيلية للقيام بذلك.
وجاء في منشور على الحساب الرسمي للوكالة عبر منصة "إكس"، يوم الأحد، أنّه "خلال الهدنة الأولى أدخلت الأونروا خلال الأيام الأربعة الأولى مواد غذائية كافية لمليون شخص، أي نصف عدد السكان".


وأضافت الوكالة: "لدينا تلك الإمدادات خارج القطاع والقدرات والكوادر في الداخل لإدخالها".


وأشارت الوكالة إلى أن لديها "خبرة 75 عاما في غزة، والمعرفة والشبكة والخطط قائمة لتوزيع المساعدات في القطاع بشكل فعال. نحن نحتاج فقط إلى الضوء الأخضر من السلطات الإسرائيلية".
وكالة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

يوم الأحد

قطاع غزة

