Advertisement

عربي-دولي

عراقجي يكشف سبب غياب إيران عن قمة "شرم الشيخ"!

Lebanon 24
13-10-2025 | 01:08
A-
A+
Doc-P-1428667-638959398515064848.jpeg
Doc-P-1428667-638959398515064848.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على غياب إيران عن قمة شرم الشيخ: "لا يمكننا التعامل مع الذين هاجموا الشعب الإيراني ومازالوا يهددوننا ويفرضون العقوبات علينا"، بحسب ما افادت وكالة "ارنا".
Advertisement


وكتب عراقجي في مدونة على منصة "إكس" فجرا: "تُعرب إيران عن امتنانها لدعوة الرئيس السيسي لايران لحضور قمة شرم الشيخ. ورغم الرغبة في الحوار الدبلوماسي، لا أستطيع أنا ولا الرئيس بزشكيان التعامل مع الذين هاجموا الشعب الإيراني ومازالوا يواصلون تهديدنا وفرض العقوبات علينا".


أضاف: "مع ذلك، تُرحّب إيران بأي مبادرة تُنهي الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وتُؤدي إلى اخراج قوات الاحتلال".


تابع: "للفلسطينيين كل الحق في نيل حقهم الأساسي في تقرير المصير، وعلى كل الدول، أكثر من أي وقت مضى، واجب مساعدتهم على دعم هذا المطلب القانوني والمشروع".


ختم: "لطالما كانت إيران، وستظل، قوةً أساسيةً للسلام في المنطقة. وعلى عكس كيان الإبادة الجماعية الإسرائيلي، لا تسعى إيران إلى حروب لا نهاية لها، وخاصةً على حساب الحلفاء، بل تسعى إلى السلام الدائم والازدهار والتعاون".
مواضيع ذات صلة
إيران لن تُشارك في قمة شرم الشيخ غداً
lebanon 24
13/10/2025 10:48:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: إيران لن تشارك في قمة شرم الشيخ للسلام
lebanon 24
13/10/2025 10:48:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية تعلن عن قمة في شرم الشيخ للسلام برئاسة السيسي وترامب ومشاركة دولية
lebanon 24
13/10/2025 10:48:24 Lebanon 24 Lebanon 24
توني بلير المرشح لإدارة مجلس السلام في غزة يحضر قمة شرم الشيخ
lebanon 24
13/10/2025 10:48:24 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

دبلوماسي

الإيراني

العقوبات

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-10-13
03:29 | 2025-10-13
03:25 | 2025-10-13
03:13 | 2025-10-13
02:58 | 2025-10-13
02:49 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24