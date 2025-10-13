Advertisement

عربي-دولي

ماكرون: السلام أصبح ممكنًا لإسرائيل وغزة والمنطقة

Lebanon 24
13-10-2025 | 02:46
A-
A+
Doc-P-1428743-638959461035252489.webp
Doc-P-1428743-638959461035252489.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم ببدء حركة "حماس" إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "السلام أصبح ممكنا بالنسبة لإسرائيل وغزة والمنطقة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
Advertisement


وكتب عبر "إكس" لدى وصوله إلى شرم الشيخ لحضور القمة المخصصة لغزة : "أشارك العائلات والشعب الإسرائيلي فرحتهم بعد تسليم سبعة رهائن إلى الصليب الأحمر".
مواضيع ذات صلة
ماكرون: السلام أصبح ممكنا بالنسبة لإسرائيل وغزة والمنطقة
lebanon 24
13/10/2025 14:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: السلام أصبح ممكنا بالنسبة لإسرائيل وغزة والمنطقة
lebanon 24
13/10/2025 14:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: دول من المنطقة وخارجها ستشارك في خطة الأمن والسلام بغزة
lebanon 24
13/10/2025 14:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: نأمل أن تتوصل سوريا وإسرائيل لاتفاق يحفظ الاستقرار بالمنطقة
lebanon 24
13/10/2025 14:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل

الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكر

الصليب الأحمر

مانويل ماكر

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-10-13
06:50 | 2025-10-13
06:42 | 2025-10-13
06:40 | 2025-10-13
06:31 | 2025-10-13
06:29 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24