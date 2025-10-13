Advertisement

عربي-دولي

بعدما نجح بوضع حد للحرب.. إسرائيل تلقب ترامب بـ"كورش الكبير"!

Lebanon 24
13-10-2025 | 01:27
انتشرت مؤخرا العديد من اللوحات الإعلانية في إسرائيل تروج إلى الدور الفاعل والنجاح الذي أحرزه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وضع حد للحرب وحماية حياة ما تبقى من الرهائن.
إحدى هذه اللوحات كتب عليها إلى جانب صورة ترامب والعلمين الإسرائيلي والأميركي: "كورش الكبير على قيد الحياة".

فمن هو كورش الكبير؟
سايرس أو كورش الكبير هو شخصية محورية في التاريخ اليهودي القديم، رغم أنه لم يكن يهوديا بل كان ملكا فارسيا.

يُنظر إلى كورش في التراث اليهودي على أنه ملك عادل ومتسامح، ومثال للحاكم الذي يعترف بحق الشعوب في العبادة بحرية.

في الفكر والتاريخ اليهودي، اكتسب كورش مكانته لأنه أصدر مرسوما بالسماح لليهود الذين نُفوا إلى بابل بالعودة إلى القدس وبناء الهيكل من جديد بعد سقوط مملكة يهوذا.

ويعتبره اليهود أداة الخلاص بعد السبي البابلي، ويُذكر اسمه بإيجابية كبيرة في النصوص الدينية والتاريخية.

يُنظر إليه سياسيًا كأول حاكم في التاريخ أصدر مرسوما عالميا لحرية المعتقد المعروف بأسطوانة كورش المحفوظة في المتحف البريطاني، وهو ما جعل منه رمزا للتسامح والعدل في الذاكرة اليهودية.(سكاي نيوز)


