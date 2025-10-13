Advertisement

انتشرت مؤخرا العديد من اللوحات الإعلانية تروج إلى الدور الفاعل والنجاح الذي أحرزه الرئيس الأميركي في وضع حد للحرب وحماية حياة ما تبقى من الرهائن.إحدى هذه اللوحات كتب عليها إلى جانب صورة والعلمين والأميركي: "كورش الكبير على قيد الحياة".فمن هو كورش الكبير؟سايرس أو كورش الكبير هو شخصية محورية في التاريخ اليهودي القديم، رغم أنه لم يكن يهوديا بل كان ملكا فارسيا.يُنظر إلى كورش في التراث اليهودي على أنه ملك عادل ومتسامح، ومثال للحاكم الذي يعترف بحق الشعوب في العبادة بحرية.في الفكر والتاريخ اليهودي، اكتسب كورش مكانته لأنه أصدر مرسوما بالسماح لليهود الذين نُفوا إلى بابل بالعودة إلى وبناء الهيكل من جديد بعد سقوط مملكة يهوذا.ويعتبره اليهود أداة الخلاص بعد السبي البابلي، ويُذكر اسمه بإيجابية كبيرة في النصوص والتاريخية.يُنظر إليه سياسيًا كأول حاكم في التاريخ أصدر مرسوما عالميا لحرية المعتقد المعروف بأسطوانة كورش المحفوظة في المتحف ، وهو ما جعل منه رمزا للتسامح والعدل في الذاكرة اليهودية.(سكاي نيوز)