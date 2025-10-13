الدفعة الثانية من تسليم الرهائن الإسرائيليين أنجزت.. لا مزيد من الأحياء بيد حماس

Advertisement

وفي وقت سابق من صباح اليوم، بدأت عملية تبادل الأسرى بالرهائن في قطاع غزة، حيث تسلم الصليب الأحمر 7 رهائن إسرائيليين أحياء كدفعة أولى، فيما سيتم تسلم المتبقين خلال الساعات القليلة .وأكد الجيش أن 7 رهائن أفرجت عنهم حماس عبروا إلى داخل حدود إسرائيل، مشيرا إلى ان آخرين سيتم الإفراج عنهم لاحقاً.وهذكا تكون حماس سلمت جميع الرهائن الأحياء الـ 20.وأكدت القناة 12 ان لا مزيد من الرهائن الأحياء بيد حماس.وكان الصليب الأحمر قد سلّم الرهائن المفرج عنهم إلى السلطات الإسرائيلية، كما الإفراج عن السجناء الفلسطينيين ونقلهم إلى قطاع غزة والضفة الغربية. وقد تمت عملية التسليم في مكان مغلق، بعيداً عن الكاميرات.تزامناً، أفاد مسؤول مشارك في العملية لـ" " بأن جميع المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 والمقرر إطلاق سراحهم، اليوم الاثنين، صعدوا على متن حافلات داخل سجون إسرائيلية. وأفاد المسؤول بأنه سيتم إطلاق سراح 1716 فلسطينياً من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع اليوم، وكذلك إطلاق سراح 250 فلسطينياً كانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى والقدس وإلى الخارج اليوم.هذا وتم تداول مقاطع لمكالمات هاتفية أجرتها عائلات الرهائن قبل إطلاق سراحهم، في إشارة إلى أن حماس سمحت للرهائن بالتواصل مع عائلاتهم قبل إطلاق سراحهم. وأظهر مقطع مصور مكالمة جرت بين أم إسرائيلية مع ابنها الأسير المفرج عنه ضمن الدفعة الأولى من عملية التبادل.ويأتي هذا الإعلان بعدما نشرت حماس قائمة تضم 20 رهينة، وقالت إنها ستفرج عنهم، وأكثر من 1900 سجين فلسطيني قالت إن إسرائيل ستفرج عنهم، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.وأعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس أن 154 أسيراً فلسطينياً أُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسيُرحلون إلى دول أخرى.إلى ذلك، وصل الرئيس الأميركي ، اليوم إلى إسرائيل في زيارة قصيرة، في أعقاب عودة رهائن إسرائيليين أحياء إلى إسرائيل بعد الإفراج عنهم من قطاع غزة.وتأتي الزيارة بعد قليل من إعلان الرئيس الأميركي أن الحرب "انتهت" في غزة خلال توجهه إلى إسرائيل ثم مصر حيث سيترأس "قمة سلام" في مدينة شرم الشيخ.