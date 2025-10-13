"الإستثمار بالألم".. ماذا يجري في إسرائيل بسبب حرب غزة؟

كشفت تقارير إسرائيلية وأميركية أنّ شهدت منذ 7 تشرين الأول 2023، تاريخ اندلاع حرب غزة الأخيرة، طفرة في عدد الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات علاج الصدمات، وذلك إثر الاضطرابات النفسية التي ولدتها الحرب لاسيما في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وتتحدث أنَّ أكثر من 31 ألف جندي يعانون من اضطرابات نفسية ناجمة عن الحرب، فيما تتحدث الحكومة عن إعادة تأهيل، فيما أشارت التقديرات إلى أن نسبة 38% من الجنود المتأثرين نفسياً باتوا يطلبون دعماً علاجياً طويل الأمد، بينما تجاوز عدد من شُخّصوا باضطراب ما بعد الصدمة أربعة آلاف جندي حتى تشرين الأول 2025.





وتقول تقديرات هيئة الابتكار الإسرائيليّة إنَّ الطلب المتزايد على خدمات الصحة النفسية بعد حرب غزة فتح الباب أمام ما بات يعرف في الأوساط الاقتصادية باسم اقتصاد الصدمات النفسية، وهو قطاع سريع النمو يستثمر في علاج ما خلفته الحرب من جروح غير مرئية.





وبدأت شركات التكنولوجيا الطبية، خصوصاً العاملة في مجال الصحة النفسية والذكاء الاصطناعي العلاجي، في حصد ثمار الأزمة. وفي السياق، أوضحت إنبار بلوم، من هيئة الابتكار ، أن شركات تكنولوجيا الصحة النفسية "تجد مختبراً حياً لتجربة حلولها، بسبب العدد الهائل من المصابين بالصدمات"، مشيرة إلى أن العديد من الشركات المحلية والدولية بدأت اختبار منتجاتها في المراكز الطبية الإسرائيلية قبل طرحها في .





وفيما تعتبر الحكومة هذا التحول "ضرورة إنسانية"، يراه محللون، وفقاً لصحيفة "ميديا لاين" الأميركية، فرصة تجارية غير مسبوقة للشركات التي طورت حلولاً رقمية تعتمد على لتحليل المشاعر وقياس التوتر العصبي.





وتقدر هيئة الإبتكار الإسرائيلية أن نحو 30% من استثماراتها في الرعاية الصحية أصبحت مخصصة لتقنيات الصحة النفسية، ما يعكس تحول المعاناة الفردية إلى قطاع استثماري مزدهر يدر ملايين الدولارات، ويعيد تعريف العلاقة بين الحرب والسوق في إسرائيل.





ومن بين الشركات الناشئة البارزة GrayMatters Health ومقرها حيفا، التي تعمل على تطوير أنظمة لمراقبة المؤشرات العصبية، وشركة Mentally التي توظف الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، وتختبر حالياً في مركز شيبا الطبي وعدة مراكز للمرونة النفسية في أنحاء البلاد.





وقالت بلوم إن إسرائيل تمثل "بيئة مثالية لتطوير تقنيات الرعاية النفسية"، موضحة أن نحو 30% من استثمارات الهيئة الحكومية مخصصة لقطاع الرعاية الصحية، منها حصة متزايدة للصحة العقلية تحديداً. وأكدت هيئة الابتكار أن الطلب المتنامي على العلاج النفسي، إلى جانب نقص البنية التحتية العلاجية، خلق فرصة لإعادة هيكلة منظومة الرعاية، عبر حلول رقمية ونماذج جديدة للعلاج.

