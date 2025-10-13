24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"الإستثمار بالألم".. ماذا يجري في إسرائيل بسبب حرب غزة؟
Lebanon 24
13-10-2025
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير إسرائيلية وأميركية أنّ
إسرائيل
شهدت منذ 7 تشرين الأول 2023، تاريخ اندلاع حرب غزة الأخيرة، طفرة في عدد الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات علاج الصدمات، وذلك إثر الاضطرابات النفسية التي ولدتها الحرب لاسيما في صفوف الجنود الإسرائيليين.
Advertisement
وتتحدث
وزارة الأمن الإسرائيلية
أنَّ أكثر من 31 ألف جندي يعانون من اضطرابات نفسية ناجمة عن الحرب، فيما تتحدث الحكومة عن إعادة تأهيل، فيما أشارت التقديرات إلى أن نسبة 38% من الجنود المتأثرين نفسياً باتوا يطلبون دعماً علاجياً طويل الأمد، بينما تجاوز عدد من شُخّصوا باضطراب ما بعد الصدمة أربعة آلاف جندي حتى تشرين الأول 2025.
وتقول تقديرات هيئة الابتكار الإسرائيليّة إنَّ الطلب المتزايد على خدمات الصحة النفسية بعد حرب غزة فتح الباب أمام ما بات يعرف في الأوساط الاقتصادية باسم اقتصاد الصدمات النفسية، وهو قطاع سريع النمو يستثمر في علاج ما خلفته الحرب من جروح غير مرئية.
وبدأت شركات التكنولوجيا الطبية، خصوصاً العاملة في مجال الصحة النفسية والذكاء الاصطناعي العلاجي، في حصد ثمار الأزمة. وفي السياق، أوضحت إنبار بلوم، من هيئة الابتكار
الإسرائيلية
، أن شركات تكنولوجيا الصحة النفسية "تجد
في إسرائيل
مختبراً حياً لتجربة حلولها، بسبب العدد الهائل من المصابين بالصدمات"، مشيرة إلى أن العديد من الشركات المحلية والدولية بدأت اختبار منتجاتها في المراكز الطبية الإسرائيلية قبل طرحها في
الأسواق العالمية
.
وفيما تعتبر الحكومة هذا التحول "ضرورة إنسانية"، يراه محللون، وفقاً لصحيفة "ميديا لاين" الأميركية، فرصة تجارية غير مسبوقة للشركات التي طورت حلولاً رقمية تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
لتحليل المشاعر وقياس التوتر العصبي.
وتقدر هيئة الإبتكار الإسرائيلية أن نحو 30% من استثماراتها في الرعاية الصحية أصبحت مخصصة لتقنيات الصحة النفسية، ما يعكس تحول المعاناة الفردية إلى قطاع استثماري مزدهر يدر ملايين الدولارات، ويعيد تعريف العلاقة بين الحرب والسوق في إسرائيل.
ومن بين الشركات الناشئة البارزة GrayMatters Health ومقرها حيفا، التي تعمل على تطوير أنظمة لمراقبة المؤشرات العصبية، وشركة Mentally التي توظف الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، وتختبر حالياً في مركز شيبا الطبي وعدة مراكز للمرونة النفسية في أنحاء البلاد.
وقالت بلوم إن إسرائيل تمثل "بيئة مثالية لتطوير تقنيات الرعاية النفسية"، موضحة أن نحو 30% من استثمارات الهيئة الحكومية مخصصة لقطاع الرعاية الصحية، منها حصة متزايدة للصحة العقلية تحديداً. وأكدت هيئة الابتكار أن الطلب المتنامي على العلاج النفسي، إلى جانب نقص البنية التحتية العلاجية، خلق فرصة لإعادة هيكلة منظومة الرعاية، عبر حلول رقمية ونماذج جديدة للعلاج.
مواضيع ذات صلة
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
13/10/2025 19:17:16
13/10/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث عن "اشتباكات" و "عزل".. ماذا يجري في غزة حالياً؟
Lebanon 24
حديث عن "اشتباكات" و "عزل".. ماذا يجري في غزة حالياً؟
13/10/2025 19:17:16
13/10/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator": الفصل الأخير من حرب إسرائيل على غزة بدأ
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator": الفصل الأخير من حرب إسرائيل على غزة بدأ
13/10/2025 19:17:16
13/10/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يدعو إلى محادثات لإنهاء حرب غزة
Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يدعو إلى محادثات لإنهاء حرب غزة
13/10/2025 19:17:16
13/10/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الأمن الإسرائيلية
الذكاء الاصطناعي
الأسواق العالمية
وزارة الأمن
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
13/10/2025 11:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع أنقذ "اتفاق غزة" من الإنهيار.. إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
اجتماع أنقذ "اتفاق غزة" من الإنهيار.. إليكم تفاصيل ما حصل
12:01 | 2025-10-13
13/10/2025 12:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات شرق القاهرة.. والجيش المصري يوضح
Lebanon 24
انفجارات شرق القاهرة.. والجيش المصري يوضح
11:48 | 2025-10-13
13/10/2025 11:48:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تسلّم الصليب الأحمر جثامين 4 رهائن إسرائيليين
Lebanon 24
حماس تسلّم الصليب الأحمر جثامين 4 رهائن إسرائيليين
11:37 | 2025-10-13
13/10/2025 11:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة شرم الشيخ: ترامب يصل ويشيد بدور مصر… والسيسي يطلب رعايته لإعمار غزة
Lebanon 24
قمة شرم الشيخ: ترامب يصل ويشيد بدور مصر… والسيسي يطلب رعايته لإعمار غزة
11:13 | 2025-10-13
13/10/2025 11:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
23:00 | 2025-10-12
12/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بؤرة تهدد بإشعال حرب عالمية ثالثة.. أين هي وما قصتها؟
Lebanon 24
بؤرة تهدد بإشعال حرب عالمية ثالثة.. أين هي وما قصتها؟
16:00 | 2025-10-12
12/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
Lebanon 24
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
02:57 | 2025-10-13
13/10/2025 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:39 | 2025-10-13
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
12:01 | 2025-10-13
اجتماع أنقذ "اتفاق غزة" من الإنهيار.. إليكم تفاصيل ما حصل
11:48 | 2025-10-13
انفجارات شرق القاهرة.. والجيش المصري يوضح
11:37 | 2025-10-13
حماس تسلّم الصليب الأحمر جثامين 4 رهائن إسرائيليين
11:13 | 2025-10-13
قمة شرم الشيخ: ترامب يصل ويشيد بدور مصر… والسيسي يطلب رعايته لإعمار غزة
10:50 | 2025-10-13
برفقة مقاتلات مصريّة... وصول ترامب إلى شرم الشيخ
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
13/10/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 19:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24