ماذا تبقى من "ترسانة حماس"؟ تقريرٌ يشرح ويكشف

تتجه الأنظار في الوقت الراهن إلى ما تبقى من "ترسانة" حركة " " العسكرية في غزة، وذلك بعد الحرب استمرت عامين، وأعلن الرئيس الأميركي انتهائها رسمياً خلال زيارة إلى ، اليوم الإثنين.

ونشر موقع "إرم نيوز" تقريراً سرد فيه تفاصيل عن تلك الترسانة، وقد جاءت على النحو التالي:



1- الصواريخ:



أولاً - قبل الحرب:



20 ألف صاروخ قصير وطويل المدى



- قدرة على إطلاق آلاف الصواريخ في وقتٍ قصير



- المدى يصلُ إلى 250 كم معظمها غير موجهة مصنوعة محالياً أو مُهربة من



ثانياً - بعد الحرب:



- استنزاف كبير مع تقديرات ببقاء نحو 3 آلاف صاروخ



- نسبة الاستنزاف تصل إلى 90%



- معظم الصواريخ المتبقية قصيرة المدى



- انخفاض الإطلاق إلى مستويات متدنية (صاروخان فقط في أيلول)



- كل الصواريخ محلة الصنع أو مستعادة من ذخائر اسرائيلية غير مُنفجرة



2- القذائف:



أولاً - قبل الحرب:



- تقديرات بوجود 20 ألف قذيفة



- تعتبر جزءاً أساسياً من الترسانة



ثانياً - بعد الحرب:



- اكتشاف ودمير كميات كبيرة مخفية



- انخفاض في الاستخدام 90%



- يُحتفظ ببعضها للكمائن فقط



3- المسيرات:



أولاً - قبل الحرب:



- عشرات المسيرات بما في ذلك 35 مسيرة تفجيرية ذاتية



- مستوحاة من تصاميم إيرانية للاستطلاع والتفجير



- استُخدمت في هجمات 7 تشرين الاول لتدمير أبراج مراقبة



ثانياً - بعد الحرب:



- تدمير معظم القدرات الانتاجية



- لا تقديرات دقيقة لما تبقى من



- التركيز على مسيرات بسيطة أو مُهرّبة عبر الحدود



4- الأسلحة العامة والخفيفة:



أولاً - قبل الحرب:



- كانت توجد آلاف الأسلحة الخفيفة بما في ذلك بنادق هجومية ورشاشات وبنادق قنص وبنادق قناصة



- كانت توجد مئات من قاذفات آر بي جي



- كان يوجد 300 صاروخ مضاد للدبابات إضافة إلى مئات الألغام



ثانياً - بعد الحرب:



- تحتفظ الحركة بآلاف الأسلحة الخفيفة للكمائن



- هناك بنادق للقنص إلى جانب رشاشات ما زالت مُتاحة لعمليات فردية



5- القنابل والمتفجرات:



أولاً - قبل الحرب:



- آلاف القنابل والمتفجرات بما في ذلك قنابل يدوية، ألغام وقنابل حرارية استُخدمت في عمليات انتحارية وكمائن



ثانياً - بعد الحرب:



- تحتفظ بقدرات أساسية لصنع متفجرات مرتلجة من ذخائر غير منفجرة



- الانتاج محدود بسبب الحصار



