ماذا تبقى من "ترسانة حماس"؟ تقريرٌ يشرح ويكشف

تتجه الأنظار في الوقت الراهن إلى ما تبقى من "ترسانة" حركة "حماس" العسكرية في غزة، وذلك بعد الحرب استمرت عامين، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهائها رسمياً خلال زيارة إلى إسرائيل، اليوم الإثنين.
ونشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً سرد فيه تفاصيل عن تلك الترسانة، وقد جاءت على النحو التالي:
1- الصواريخ:
أولاً - قبل الحرب:
20 ألف صاروخ قصير وطويل المدى
- قدرة على إطلاق آلاف الصواريخ في وقتٍ قصير
- المدى يصلُ إلى 250 كم معظمها غير موجهة مصنوعة محالياً أو مُهربة من إيران
ثانياً - بعد الحرب:
- استنزاف كبير مع تقديرات ببقاء نحو 3 آلاف صاروخ
- نسبة الاستنزاف تصل إلى 90%
- معظم الصواريخ المتبقية قصيرة المدى
- انخفاض الإطلاق إلى مستويات متدنية (صاروخان فقط في أيلول)
- كل الصواريخ محلة الصنع أو مستعادة من ذخائر اسرائيلية غير مُنفجرة
2- القذائف:
أولاً - قبل الحرب:
- تقديرات بوجود 20 ألف قذيفة
- تعتبر جزءاً أساسياً من الترسانة
ثانياً - بعد الحرب:
- اكتشاف ودمير كميات كبيرة مخفية
- انخفاض في الاستخدام 90%
- يُحتفظ ببعضها للكمائن فقط
3- المسيرات:
أولاً - قبل الحرب:
- عشرات المسيرات بما في ذلك 35 مسيرة تفجيرية ذاتية
- مستوحاة من تصاميم إيرانية للاستطلاع والتفجير
- استُخدمت في هجمات 7 تشرين الاول لتدمير أبراج مراقبة
ثانياً - بعد الحرب:
- تدمير معظم القدرات الانتاجية
- لا تقديرات دقيقة لما تبقى من مسيرات
- التركيز على مسيرات بسيطة أو مُهرّبة عبر الحدود
4- الأسلحة العامة والخفيفة:
أولاً - قبل الحرب:
- كانت توجد آلاف الأسلحة الخفيفة بما في ذلك بنادق هجومية ورشاشات وبنادق قنص وبنادق قناصة
- كانت توجد مئات من قاذفات آر بي جي
- كان يوجد 300 صاروخ مضاد للدبابات إضافة إلى مئات الألغام
ثانياً - بعد الحرب:
- تحتفظ الحركة بآلاف الأسلحة الخفيفة للكمائن
- هناك بنادق للقنص إلى جانب رشاشات ما زالت مُتاحة لعمليات فردية
5- القنابل والمتفجرات:
أولاً - قبل الحرب:
- آلاف القنابل والمتفجرات بما في ذلك قنابل يدوية، ألغام وقنابل حرارية استُخدمت في عمليات انتحارية وكمائن
ثانياً - بعد الحرب:
- تحتفظ بقدرات أساسية لصنع متفجرات مرتلجة من ذخائر غير منفجرة
- الانتاج محدود بسبب الحصار
(إرم نيوز)