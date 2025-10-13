24
عربي-دولي
لماذا ألغى نتنياهو مشاركته في قمة شرم الشيخ؟
Lebanon 24
13-10-2025
|
06:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت القناة 12
الإسرائيلية
أن سبب إلغاء مشاركة
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
في قمة شرم الشيخ تجنّب المواقف المحرجة خلال خطابات
القادة
العرب وتجنّب "القلاقل" في ائتلافه الحكومي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
بنيامين
القادة
