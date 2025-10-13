Advertisement

لماذا ألغى نتنياهو مشاركته في قمة شرم الشيخ؟

Lebanon 24
13-10-2025 | 06:21
Doc-P-1428858-638959586379092436.jpg
Doc-P-1428858-638959586379092436.jpg photos 0
أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن سبب إلغاء مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قمة شرم الشيخ تجنّب المواقف المحرجة خلال خطابات القادة العرب وتجنّب "القلاقل" في ائتلافه الحكومي. 
