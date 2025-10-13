"حماس" سلّمت الرهائن الأحياء وإسرائيل أفرجت عن مئات الفلسطينيين.. ترامب: ندعم عون لنزع سلاح "الحزب"

سلمت حركة "حماس" جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء الـ20.

وأكّدت القناة الـ12 في هذا السياق، أنّ "لا مزيد من الرهائن الأحياء بيدّ حماس".

الأسرى

ومن ناحية ، أفرجت تل أبيب عن مئات الأسرى من السجون الإسرائيلية.

ومن المقرّر إطلاق 1966 من الأسرى الفلسطينيين.





وفي هذا السياق، قال مسؤول مشارك في العملية لـ"رويترز"، إن أول حافلة من أصل 38 حافلة تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم عبرت إلى غزة، كما وصلت حافلات أخرى الى رام الله.





أدرعي

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنّه "في ضوء إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، نؤكد في رسالة واضحة إلى سكان منطقة يهودا والسامرة: لن نتسامح مع أي احتفالات تحريضية أو مظاهر مسلحة وسنتعامل بحزم مع أي محاولة لإثارة الشغب والعنف والتحريض".

ترامب

وكان الرئيس الأميركيّ وصل إلى مطار بن غوريون، حيث كان في استقباله نظيريه إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو.



وقال ترامب لهرتسوغ ونتنياهو: "إنه يوم عظيم، وربما الأفضل لكما".



وردّ نتنياهو على ترامب: "إنها لحظة تاريخية".

وتوجّه لاحقاً ترامب إلى الكنيست، حيث استُقبِلَ بالتصفيق، وألقى كلمة اعرب فيها عن دعم إدارته "للرئيس جوزاف عون في نزع سلاح وهو يقوم بعمل رائع".



وفي كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي، قال ترامب: "إدارتي تساعد الحكومة على نزع سلاح حزب الله".



وأضاف أن "السلام في غزة هو انتصار هائل لإٍسرائيل والعالم".



وتابع قائلاً: "لم يكن من السهل التعامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهذا ما جعله مميزا"، شاكراً الدول العربية والإسلامية على دعمها لاتفاق غزة.



وأضاف: "الأجيال القادمة ستتذكر هذه اللحظة باعتبارها اللحظة التي بدأ فيها كل شيء يتغير نحو الأفضل".



وتابع قائلاً: "لقد أنهينا 8 حروب في غضون 8 أشهر وسأضم هذه الحرب إلى القائمة بعودة الرهائن ".



وأشار ترامب إلى أن "نتنياهو كان يتصل بي مرارا ويطالب بشتى أنواع الأسلحة وأنتم أحسنتم استخدامها".



وقال: "العملية المشتركة مع إسرائيل ضد كانت رائعة".



وتوجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلاً: "لم تعد في حالة حرب يا نتنياهو ويمكنك أن تصبح أكثر لطفا".

نتنياهو

وقال نتنياهو "نُدرك الدور الحاسم الذي لعبه الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب في إعادة المخطوفين".





وأضاف نتنياهو أمام الكنيست: "أود أن أقدم الشكر للرئيس ترامب".





وتابع: "أعدنا جميع المختطفين الأحياء وملتزمون بإعادة جثامين القتلى".





وقال نتنياهو: "نشكر ترامب على اعترافه بحقوقنا التاريخية في الضفة الغربية، ونشكره على وقوفه معنا أمام الأكاذيب التي تعرضنا لها في الامم المتحدة".





وأضاف: "ملتزم بتحقيق السلام وفق خطة ترامب".



وأشار نتنياهو إلى أنّ "يحيى السنوار ومحمد الضيف واسماعيل هنية وحسن نصرالله وبشار الأسد جميعهم رحلوا".

غوتيريش

وكان للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش قال: أنا مرتاح للغاية بعد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين".

ماكرون

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مشاركته في قمة السلام الخاصة بشأن غزة في مدينة شرم الشيخ، أن بلاده مستعدة للانخراط الكامل في الجهود الدولية الهادفة إلى تثبيت الاستقرار في القطاع، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "عملاً مشتركاً" يضع الأسس لحل سياسي طويل الأمد قائم على دعم السلطة وتنفيذ مبدأ حل الدولتين.





وقال ماكرون إن "فرنسا تنخرط اليوم في هذا الاتفاق، والآن تبدأ أعمالنا المشتركة"، مشيراً إلى أن باريس وشركاءها الدوليين "سيتوجهون إلى نيويورك لوضع الإطار الدبلوماسي" الذي سيسند المرحلة التالية من الجهود السياسية في غزة، مؤكداً أن "فرنسا مستعدة أيضاً لوضع إطار الأعمال وتقديم الدعم الفني والخطط الميدانية".



وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده تعمل مع وعدد من الدول الأخرى، من بينها إندونيسيا، على بلورة خطة متكاملة لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، لافتاً إلى أن "فرقنا في نيويورك تتعاون مع الفرق الأميركية وعديد الأطراف الدولية للوصول إلى تصور موحد".



وكشف ماكرون أن هناك مشاورات جارية لتشكيل حكومة وقتية في قطاع غزة، ناتجة عن جهود وتفاهمات متعددة الأطراف، مضيفاً أن "هذه السلطة الوقتية ستساعد السلطة الفلسطينية وتخدم حل الدولتين"، مؤكداً في الوقت ذاته على "ضرورة التزام جميع الأطراف بهذا المسار السياسي الجديد".



وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن القوات الدولية للأمن ستكون جزءاً من الترتيبات المقبلة في القطاع، موضحاً أن "هذه القوات ستعمل في إطار نزع سلاح حركة حماس وتعزيز الأمن في المنطقة"، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لتهيئة بيئة آمنة ومستقرة في غزة.

قمة شرم الشيخ

وبدأ المشاركون في قمّة شرم الشيخ بالوصول إلى مصر، حيث سيتمّ توقيع إتّفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنّ "نتنياهو لن يحضر القمة بشأن غزة في مصر".

وأفادت "القناة الـ12 الإسرائيلية"، أنّ سبب إلغاء مشاركة نتنياهو في قمة شرم الشيخ تجنّب المواقف المحرجة خلال خطابات القادة العرب.