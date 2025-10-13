24
قريباً... ماذا قد تُسلّم سوريا إلى إسرائيل؟
Lebanon 24
13-10-2025
|
07:00
A-
A+
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" الإسرائيليّة كشفت أنّ
دمشق
قد تُسلّم قريباً رفات الجاسوس
الإسرائيلي
إيلي
كوهين
الذي أُعدم في
سوريا
عام 1965، في خطوة وُصفت بأنها بادرة
سورية
تأتي في خضم محادثات أمنية مع
تل أبيب
.
وبحسب "
يديعوت
أحرونوت"، فإنّ تسليم الرفات يُتوقّع أن يكون جزءا من مفاوضات غير معلنة حول اتفاقية أمنية بين البلدين".
وأشارت إلى أنّ "الحديث يتزامن مع تصريحات للرئيس السوري
أحمد الشرع
قبل نحو شهر، قال فيها إن "المحادثات قد تُسفر عن نتائج قريبا".
وفي أول تعليق لها، قالت نادية كوهين أرملة الجاسوس الإسرائيلي، إنها "تأمل أن تكون التطورات الأخيرة مؤشراً على قرب استعادة رفات زوجها".
وأضافت للصحيفة الإسرائيليّة: "لدي أمل أكبر في أن ما يحدث في سوريا يسمح بمزيد من المرونة والتواصل، وأعتقد أن الوقت قد حان للمطالبة بجثة إيلي".
وكشفت أنها تواصلت مع جهاز
الموساد
بعد تداول الخبر في
وسائل الإعلام
، موضحة: "اتصلت بهم بعد أن قرأت التقارير، فأخبروني أنهم لا يعرفون القصة ولا يعلمون ما إذا كانت العظام ستُعاد. لذلك ليس لدي ما أقوله الآن، لكني متفائلة دائما، وهذا التفاؤل يسكن عقلي وروحي. لا أفقد الأمل أبداً". (عربي 21)
يديعوت أحرونوت
وسائل الإعلام
أحمد الشرع
الإسرائيلي
الموساد
إسرائيل
تل أبيب
يديعوت
