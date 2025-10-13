قريباً... ماذا قد تُسلّم سوريا إلى إسرائيل؟



وبحسب " أحرونوت"، فإنّ تسليم الرفات يُتوقّع أن يكون جزءا من مفاوضات غير معلنة حول اتفاقية أمنية بين البلدين". ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة " " الإسرائيليّة كشفت أنّ قد تُسلّم قريباً رفات الجاسوس الذي أُعدم في عام 1965، في خطوة وُصفت بأنها بادرة تأتي في خضم محادثات أمنية مع .وبحسب " أحرونوت"، فإنّ تسليم الرفات يُتوقّع أن يكون جزءا من مفاوضات غير معلنة حول اتفاقية أمنية بين البلدين".

وأشارت إلى أنّ "الحديث يتزامن مع تصريحات للرئيس السوري قبل نحو شهر، قال فيها إن "المحادثات قد تُسفر عن نتائج قريبا".



وفي أول تعليق لها، قالت نادية كوهين أرملة الجاسوس الإسرائيلي، إنها "تأمل أن تكون التطورات الأخيرة مؤشراً على قرب استعادة رفات زوجها".



وأضافت للصحيفة الإسرائيليّة: "لدي أمل أكبر في أن ما يحدث في سوريا يسمح بمزيد من المرونة والتواصل، وأعتقد أن الوقت قد حان للمطالبة بجثة إيلي".



وكشفت أنها تواصلت مع جهاز بعد تداول الخبر في ، موضحة: "اتصلت بهم بعد أن قرأت التقارير، فأخبروني أنهم لا يعرفون القصة ولا يعلمون ما إذا كانت العظام ستُعاد. لذلك ليس لدي ما أقوله الآن، لكني متفائلة دائما، وهذا التفاؤل يسكن عقلي وروحي. لا أفقد الأمل أبداً". (عربي 21)