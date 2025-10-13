Advertisement

عربي-دولي

خلال إلقاء ترامب لكلمته... ماذا شهد الكنيست الاسرائيلي؟

Lebanon 24
13-10-2025 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1428892-638959622978278278.jpg
Doc-P-1428892-638959622978278278.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمقاطعة أثناء كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي من قبل عضوين. 
Advertisement
 
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إخراج النائبين أيمن عودة وعوفر كاسيف من الكنيست بعد مقاطعتهما خطاب ترامب، رافعين  لافتة تطالب بالاعتراف بفلسطين. 
مواضيع ذات صلة
القناة الـ12 الإسرائيلية: رئيس الكنيست يدعو الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب رسميّاً إلى إلقاء كلمة في الكنيست
lebanon 24
13/10/2025 19:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يصل الكنيست لإلقاء كلمة
lebanon 24
13/10/2025 19:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": ترامب يصل الأحد إلى إسرائيل ويلقي كلمة في الكنيست
lebanon 24
13/10/2025 19:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال في الكنيست الإسرائيلي أثناء كلمة ترامب
lebanon 24
13/10/2025 19:17:29 Lebanon 24 Lebanon 24

إذاعة الجيش الإسرائيلي

الكنيست الإسرائيلي

دونالد ترامب

الإسرائيلي

عرض الرئيس

أيمن عودة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:39 | 2025-10-13
12:01 | 2025-10-13
11:48 | 2025-10-13
11:37 | 2025-10-13
11:13 | 2025-10-13
11:00 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24