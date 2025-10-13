Advertisement

عربي-دولي

ترامب: السلام في غزة هو انتصار هائل لإٍسرائيل والعالم

Lebanon 24
13-10-2025 | 07:18
A-
A+
Doc-P-1428897-638959628547890704.jpg
Doc-P-1428897-638959628547890704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعم إدارته "للرئيس جوزاف عون في نزع سلاح حزب الله وهو يقوم بعمل رائع".
Advertisement
 
وفي كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي، قال ترامب: "إدارتي تساعد الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله". 
 
وأضاف أن "السلام في غزة هو انتصار هائل لإٍسرائيل والعالم". 
 
وتابع قائلاً: "لم يكن من السهل التعامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهذا ما جعله مميزا"، شاكراً الدول العربية والإسلامية على دعمها لاتفاق غزة. 
 
وأضاف: "الأجيال القادمة ستتذكر هذه اللحظة باعتبارها اللحظة التي بدأ فيها كل شيء يتغير نحو الأفضل". 
 
وتابع قائلاً: "لقد أنهينا 8 حروب في غضون 8 أشهر وسأضم هذه الحرب إلى القائمة بعودة الرهائن ". 
 
وأشار ترامب إلى أن "نتنياهو كان يتصل بي مرارا ويطالب بشتى أنواع الأسلحة وأنتم أحسنتم استخدامها". 
 
وقال: "العملية المشتركة مع إسرائيل ضد إيران كانت رائعة". 
 
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: السلام في غزة هو انتصار هائل لإسرائيل والعالم
lebanon 24
13/10/2025 19:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: حقق انتصار تموز ردعًا لاسرائيل لمدة 17 عامًا خشية من المقاومة وأهلها
lebanon 24
13/10/2025 19:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لفوكس نيوز: العالم كله متحمس وهذه اللحظة تعني السلام للشرق الأوسط
lebanon 24
13/10/2025 19:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل البحريني: اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة هو يوم للسلام في الشرق الأوسط والعالم
lebanon 24
13/10/2025 19:17:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الدول العربية

دونالد ترامب

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:39 | 2025-10-13
12:01 | 2025-10-13
11:48 | 2025-10-13
11:37 | 2025-10-13
11:13 | 2025-10-13
11:00 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24