ترامب: السلام في غزة هو انتصار هائل لإٍسرائيل والعالم

أعرب الرئيس الأميركي عن دعم إدارته "للرئيس جوزاف عون في نزع سلاح وهو يقوم بعمل رائع".

وفي كلمة له أمام الكنيست ، قال : "إدارتي تساعد على نزع سلاح حزب الله".

وأضاف أن "السلام في غزة هو انتصار هائل لإٍسرائيل والعالم".

وتابع قائلاً: "لم يكن من السهل التعامل مع رئيس الوزراء بنيامين وهذا ما جعله مميزا"، شاكراً والإسلامية على دعمها لاتفاق غزة.

وأضاف: "الأجيال ستتذكر هذه اللحظة باعتبارها اللحظة التي بدأ فيها كل شيء يتغير نحو الأفضل".

وتابع قائلاً: "لقد أنهينا 8 حروب في غضون 8 أشهر وسأضم هذه الحرب إلى القائمة بعودة الرهائن ".

وأشار ترامب إلى أن "نتنياهو كان يتصل بي مرارا ويطالب بشتى أنواع الأسلحة وأنتم أحسنتم استخدامها".

وقال: "العملية المشتركة مع ضد كانت رائعة".