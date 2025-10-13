لماذا رفض نتنياهو حضور قمة السلام في مصر؟



وكشفت الصحيفة أنّ لم تُدعَ في الأصل إلى القمة، لكن بعد زيارة إلى الكنيست ، جرت مكالمة ثلاثية بين ترامب ونتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر بعدها القصر الرئاسي المصري بيانًا يؤكد مشاركة نتنياهو في القمة". ذكر موقع " "، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تحدّثت عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بنيامين نتنياهو إلى إلغاء مشاركته في "قمة شرم الشيخ"، لإنهاء الحرب في قطاع غزة.وكشفت الصحيفة أنّ لم تُدعَ في الأصل إلى القمة، لكن بعد زيارة إلى الكنيست ، جرت مكالمة ثلاثية بين ترامب ونتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر بعدها القصر الرئاسي المصري بيانًا يؤكد مشاركة نتنياهو في القمة".

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن المكتب الرسمي لنتنياهو برّر الإلغاء بقرب الأعياد اليهودية، وخشية إثارة غضب أحزاب "الحريديم" الذين يعارضون بشدة السفر خلال الأعياد. كما أثارت مشاركة رئيس السلطة محمود عباس مخاوف داخل أوساط اليمين الإسرائيلي، خصوصًا من احتمال حدوث مصافحة بين نتنياهو وعباس أو مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ما قد يُغضب قاعدة نتنياهو .



لكن الصحيفة أشارت إلى أن هذا التبرير "غير كافٍ"، مشيرة إلى أن نتنياهو نفسه عاد من زيارة خارجية يوم السبت الماضي، ما يدل على أن "تدنيس السبت أو العيد ليس دائمًا خطًا أحمر".

ورأت أن السبب الأعمق يكمن في رغبة نتنياهو في تجنّب وضعٍ محرج، قد يُجبره على سماع رسائل لا يريدها، مثل الدعوة إلى "حل الدولتين"، أو انتقادات لإسرائيل بشأن "جرائم حرب" محتملة في غزة.



ولفتت الصحيفة إلى أن العلاقة بين نتنياهو والسيسي شهدت توتّرًا كبيرًا منذ هجوم 7 تشرين الاول 2023، إذ رفض الرئيس المصري تلقي مكالمات من نتنياهو طوال الأشهر الماضية. ورغم محاولة ترامب دفع نتنياهو للمشاركة، فإن التقييم الإسرائيلي كان أن السيسي لن يشعر بالارتياح لاستضافة رئيس وزراء إسرائيلي في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد إسرائيل. (روسيا اليوم)