Advertisement

عربي-دولي

قبل إنعقاد قمة شرم الشيخ... ما هو السلاح المتطوّر الذي رصدته إسرائيل في مصر؟

Lebanon 24
13-10-2025 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1428927-638959676889336908.jpg
Doc-P-1428927-638959676889336908.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد موقع "ناتسيف نت" الإخباري الإسرائيلي، أنّ مصر نشرت منظومات دفاع جوي من طراز "بوك-إم2إي" حول شرم الشيخ، لتأمين القمة التي يترأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
Advertisement

وأشار الموقع إلى أن صورًا متداولة على الإنترنت في الساعات الأخيرة أظهرت قافلة عسكرية تضم شاحنات ثقيلة ومركبات مجنزرة تجوب شوارع شرم الشيخ، مغطاة بستائر، وسط تكثيف ملحوظ في الاستعدادات الأمنية، استعدادًا للتجمع الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة.
 
 
وبحسب مصادر، فإن هذه الخطوة وُصفت بأنها "إجراء احترازي لحماية القمة من أي تهديدات جوية محتملة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز". (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الإيرانية: رفض الدعوة التي قدمتها مصر للرئيس بزشكيان للمشاركة في قمة شرم الشيخ
lebanon 24
13/10/2025 19:18:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يستعدّ لمغادر واشنطن لزيارة إسرائيل وحضور قمة شرم الشيخ
lebanon 24
13/10/2025 19:18:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستشارك إسرائيل في قمة شرم الشيخ؟
lebanon 24
13/10/2025 19:18:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل لن تشارك في قمّة شرم الشيخ المقررة يوم الاثنين المقبل
lebanon 24
13/10/2025 19:18:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري

دونالد ترامب

روسيا اليوم

عبد الفتاح

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:39 | 2025-10-13
12:01 | 2025-10-13
11:48 | 2025-10-13
11:37 | 2025-10-13
11:13 | 2025-10-13
11:00 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24