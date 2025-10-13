قبل إنعقاد قمة شرم الشيخ... ما هو السلاح المتطوّر الذي رصدته إسرائيل في مصر؟

24
أفاد موقع "ناتسيف نت" الإخباري
الإسرائيلي
، أنّ مصر نشرت منظومات دفاع جوي من طراز "بوك-إم2إي" حول شرم الشيخ، لتأمين القمة التي يترأسها
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
والرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وأشار الموقع إلى أن صورًا متداولة على الإنترنت في الساعات الأخيرة أظهرت قافلة عسكرية تضم شاحنات ثقيلة ومركبات مجنزرة تجوب شوارع شرم الشيخ، مغطاة بستائر، وسط تكثيف ملحوظ في الاستعدادات الأمنية، استعدادًا للتجمع الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة.
وبحسب مصادر، فإن هذه الخطوة وُصفت بأنها "إجراء احترازي لحماية القمة من أي تهديدات جوية محتملة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز". (روسيا اليوم)
