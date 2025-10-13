قبل إنعقاد قمة شرم الشيخ... ما هو السلاح المتطوّر الذي رصدته إسرائيل في مصر؟

Advertisement

أفاد موقع "ناتسيف نت" الإخباري ، أنّ مصر نشرت منظومات دفاع جوي من طراز "بوك-إم2إي" حول شرم الشيخ، لتأمين القمة التي يترأسها والرئيس الأميركي .وأشار الموقع إلى أن صورًا متداولة على الإنترنت في الساعات الأخيرة أظهرت قافلة عسكرية تضم شاحنات ثقيلة ومركبات مجنزرة تجوب شوارع شرم الشيخ، مغطاة بستائر، وسط تكثيف ملحوظ في الاستعدادات الأمنية، استعدادًا للتجمع الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة.