عربي-دولي

ألمانيا تحذر: روسيا تهدد أوروبا و"السلام البارد" قد ينفجر

Lebanon 24
13-10-2025 | 09:07
قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني مارتن ييغر إن روسيا تمثل تهديدًا مباشرًا لأوروبا، محذرًا من أن السلام البارد الحالي قد يتحول في أي لحظة إلى مواجهة عسكرية.
وأكد ييغر أمام البرلمان الألماني أن روسيا تسعى لتوسيع نفوذها غربًا، وقد لا تتردد في مواجهة حلف الناتو عسكريًا إذا لزم الأمر. ولفت إلى أن موسكو تستخدم التلاعب بالانتخابات، الدعاية، الاستفزازات الجوية، التجسس والتخريب كوسائل لزعزعة استقرار أوروبا.

بدوره، أشار الرئيس الجديد لوكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية إلى خروقات روسية واضحة في المجال الجوي خلال سبتمبر، بما في ذلك طائرات مسيرة ومقاتلة، مؤكداً أن روسيا تتصرف بعدوانية وتصعيد متزايد يشكل تهديداً حقيقياً لأمن القارة.
