قال رئيس الألماني مارتن ييغر إن تمثل تهديدًا مباشرًا لأوروبا، محذرًا من أن السلام البارد الحالي قد يتحول في أي لحظة إلى مواجهة عسكرية.وأكد ييغر أمام الألماني أن روسيا تسعى لتوسيع نفوذها غربًا، وقد لا تتردد في مواجهة حلف عسكريًا إذا لزم الأمر. ولفت إلى أن تستخدم التلاعب بالانتخابات، الدعاية، الاستفزازات الجوية، التجسس والتخريب كوسائل لزعزعة استقرار .بدوره، أشار الرئيس الجديد لوكالة الاستخبارات الداخلية إلى خروقات روسية واضحة في المجال الجوي خلال سبتمبر، بما في ذلك طائرات مسيرة ومقاتلة، مؤكداً أن روسيا تتصرف بعدوانية وتصعيد متزايد يشكل تهديداً حقيقياً لأمن القارة.