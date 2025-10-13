في هذا اليوم.. لقاء بين ترامب وزيلينسكي

Advertisement

أعلن الرئيس الأوكراني اليوم الاثنين، أنه سيعقد اجتماعاً مع الرئيس الأميركي في يوم الجمعة، لبحث قدرات في مجال الدفاع الجوي والضربات بعيدة المدى، وفق ما نقلت وكالة " ".وفي تصريحات للصحفيين في ، قال إنه أطلع على رؤيته بشأن عدد صواريخ "توماهوك" التي تحتاجها أوكرانيا لدعم جهودها العسكرية ضد ، مشيراً إلى أن الزعيمين سيناقشان مزيداً من التفاصيل حول هذه المسألة خلال اللقاء المرتقب.وكان زيلينسكي قد شدد أمس الأحد على أن أوكرانيا ستستخدم صواريخ "توماهوك" لأغراض عسكرية فقط إذا تم تزويدها بها، مؤكداً أنها لن تُستعمل ضد المدنيين داخل روسيا.من جانبه، أوضح ترامب الأسبوع الماضي أنه يريد التأكد من طريقة استخدام أوكرانيا لهذه الصواريخ قبل الموافقة على تقديمها، خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الصراع بين البلدين. (ارم نيوز)