عربي-دولي

في هذا اليوم.. لقاء بين ترامب وزيلينسكي

Lebanon 24
13-10-2025 | 13:35
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، أنه سيعقد اجتماعاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن يوم الجمعة، لبحث قدرات أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي والضربات بعيدة المدى، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وفي تصريحات للصحفيين في كييف، قال زيلينسكي إنه أطلع ترامب على رؤيته بشأن عدد صواريخ "توماهوك" التي تحتاجها أوكرانيا لدعم جهودها العسكرية ضد روسيا، مشيراً إلى أن الزعيمين سيناقشان مزيداً من التفاصيل حول هذه المسألة خلال اللقاء المرتقب.

وكان زيلينسكي قد شدد أمس الأحد على أن أوكرانيا ستستخدم صواريخ "توماهوك" لأغراض عسكرية فقط إذا تم تزويدها بها، مؤكداً أنها لن تُستعمل ضد المدنيين داخل روسيا.

من جانبه، أوضح ترامب الأسبوع الماضي أنه يريد التأكد من طريقة استخدام أوكرانيا لهذه الصواريخ قبل الموافقة على تقديمها، خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الصراع بين البلدين. (ارم نيوز)
