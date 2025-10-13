22
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"اتفاق تاريخي" لوقف النار… لكن ما بنوده؟ صورة من قمة شرم الشيخ تكشف لمحة
Lebanon 24
13-10-2025
|
14:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينما وقّع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وقادة من
الشرق الأوسط
على ما وُصف باتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار، الاثنين، برز سؤال جوهري: على ماذا ينصّ الاتفاق تحديدًا؟
Advertisement
صورة التُقطت داخل قمة غزة في شرم الشيخ تُظهر
ترامب
رافعًا صفحة التوقيع أمام الصحفيين، وتقدّم لمحة عن مضمون الوثيقة، حيث يتضمّن النصف العلوي من الصفحة مساعي والتزامات عامّة.
وجاء في الفقرة الأولى من الصفحة الأخيرة "نسعى إلى التسامح والكرامة وتكافؤ الفرص لكلّ شخص، لضمان أن تكون هذه المنطقة مكانًا يمكن للجميع فيه تحقيق تطلعاتهم في سلام وأمن وازدهار اقتصادي، بغضّ النظر عن العرق أو المعتقد أو الأصل العرقي".
أما النصف السفلي فيحمل تواقيع ومناصب قادة المنطقة ووسطاء الاتفاق من
الولايات المتحدة
ومصر وقطر وتركيا.
حتى اللحظة، تبقى التفاصيل التنفيذية غير معلنة كاملًا، فيما توحي الصياغة المعروضة بالتزامٍ مبدئي بقيم السلام والأمن والازدهار كإطار موجّه للاتفاق. (CNN)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: قمة شرم الشيخ المرتقبة حدث تاريخي وتعزز جهود السلام والاستقرار بالمنطقة
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: قمة شرم الشيخ المرتقبة حدث تاريخي وتعزز جهود السلام والاستقرار بالمنطقة
14/10/2025 08:46:53
14/10/2025 08:46:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي يكشف سبب غياب إيران عن قمة "شرم الشيخ"!
Lebanon 24
عراقجي يكشف سبب غياب إيران عن قمة "شرم الشيخ"!
14/10/2025 08:46:53
14/10/2025 08:46:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا ومصر وقطر وتركيا يوقعون وثيقة اتفاق غزة في قمة شرم الشيخ
Lebanon 24
أميركا ومصر وقطر وتركيا يوقعون وثيقة اتفاق غزة في قمة شرم الشيخ
14/10/2025 08:46:53
14/10/2025 08:46:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة المصرية: عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق غزة
Lebanon 24
الرئاسة المصرية: عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق غزة
14/10/2025 08:46:53
14/10/2025 08:46:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
دونالد
التزام
ترامب
تركيا
علوي
تابع
قد يعجبك أيضاً
شرق غزة.. مداهمات لحماس واشتباكات مع "مجموعات مطلوبة"
Lebanon 24
شرق غزة.. مداهمات لحماس واشتباكات مع "مجموعات مطلوبة"
01:32 | 2025-10-14
14/10/2025 01:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. كيف كان اليوم الاول في غزة من دون مدافع؟
Lebanon 24
بالتفاصيل.. كيف كان اليوم الاول في غزة من دون مدافع؟
01:14 | 2025-10-14
14/10/2025 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الايرانية: دعوة ترامب للحوار تتناقض مع سلوك واشنطن "العدائي والإجرامي"
Lebanon 24
الخارجية الايرانية: دعوة ترامب للحوار تتناقض مع سلوك واشنطن "العدائي والإجرامي"
01:09 | 2025-10-14
14/10/2025 01:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما نملكه أسلحة بسيطة.. اليكم ما أعلنته حماس بشأن ملف تسليم سلاحها
Lebanon 24
ما نملكه أسلحة بسيطة.. اليكم ما أعلنته حماس بشأن ملف تسليم سلاحها
01:06 | 2025-10-14
14/10/2025 01:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة العودة.. هكذا وصف ترامب قمة شرم الشيخ
Lebanon 24
بطريقة العودة.. هكذا وصف ترامب قمة شرم الشيخ
01:02 | 2025-10-14
14/10/2025 01:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:32 | 2025-10-14
شرق غزة.. مداهمات لحماس واشتباكات مع "مجموعات مطلوبة"
01:14 | 2025-10-14
بالتفاصيل.. كيف كان اليوم الاول في غزة من دون مدافع؟
01:09 | 2025-10-14
الخارجية الايرانية: دعوة ترامب للحوار تتناقض مع سلوك واشنطن "العدائي والإجرامي"
01:06 | 2025-10-14
ما نملكه أسلحة بسيطة.. اليكم ما أعلنته حماس بشأن ملف تسليم سلاحها
01:02 | 2025-10-14
بطريقة العودة.. هكذا وصف ترامب قمة شرم الشيخ
00:29 | 2025-10-14
الشرع: لا نريد الحرب مع اسرائيل
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 08:46:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 08:46:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 08:46:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24