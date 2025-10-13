Advertisement

عربي-دولي

"اتفاق تاريخي" لوقف النار… لكن ما بنوده؟ صورة من قمة شرم الشيخ تكشف لمحة

Lebanon 24
13-10-2025 | 14:31
بينما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة من الشرق الأوسط على ما وُصف باتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار، الاثنين، برز سؤال جوهري: على ماذا ينصّ الاتفاق تحديدًا؟
صورة التُقطت داخل قمة غزة في شرم الشيخ تُظهر ترامب رافعًا صفحة التوقيع أمام الصحفيين، وتقدّم لمحة عن مضمون الوثيقة، حيث يتضمّن النصف العلوي من الصفحة مساعي والتزامات عامّة.

وجاء في الفقرة الأولى من الصفحة الأخيرة "نسعى إلى التسامح والكرامة وتكافؤ الفرص لكلّ شخص، لضمان أن تكون هذه المنطقة مكانًا يمكن للجميع فيه تحقيق تطلعاتهم في سلام وأمن وازدهار اقتصادي، بغضّ النظر عن العرق أو المعتقد أو الأصل العرقي".

أما النصف السفلي فيحمل تواقيع ومناصب قادة المنطقة ووسطاء الاتفاق من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.

حتى اللحظة، تبقى التفاصيل التنفيذية غير معلنة كاملًا، فيما توحي الصياغة المعروضة بالتزامٍ مبدئي بقيم السلام والأمن والازدهار كإطار موجّه للاتفاق. (CNN)
قمة شرم الشيخ تنطلق بتوقيع وثيقة شاملة بشأن غزة
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

دونالد

التزام

ترامب

تركيا

علوي

