"اتفاق تاريخي" لوقف النار… لكن ما بنوده؟ صورة من قمة شرم الشيخ تكشف لمحة

صورة التُقطت داخل قمة غزة في شرم الشيخ تُظهر رافعًا صفحة التوقيع أمام الصحفيين، وتقدّم لمحة عن مضمون الوثيقة، حيث يتضمّن النصف العلوي من الصفحة مساعي والتزامات عامّة.وجاء في الفقرة الأولى من الصفحة الأخيرة "نسعى إلى التسامح والكرامة وتكافؤ الفرص لكلّ شخص، لضمان أن تكون هذه المنطقة مكانًا يمكن للجميع فيه تحقيق تطلعاتهم في سلام وأمن وازدهار اقتصادي، بغضّ النظر عن العرق أو المعتقد أو الأصل العرقي".أما النصف السفلي فيحمل تواقيع ومناصب قادة المنطقة ووسطاء الاتفاق من ومصر وقطر وتركيا.حتى اللحظة، تبقى التفاصيل التنفيذية غير معلنة كاملًا، فيما توحي الصياغة المعروضة بالتزامٍ مبدئي بقيم السلام والأمن والازدهار كإطار موجّه للاتفاق. (CNN)